Cijene najma u Zagrebu eksplodirale. Najmodavac otkrio: Pravi problem se krije u nečem drugom

Cijene stanova i njihov najam u Zagrebu već su godinama jedna od glavnih tema u svakodnevnim raspravama građana, osobito među mladima i onima koji tek započinju samostalan život. Na popularnim oglasnicima svakodnevno se pojavljuju stanovi čija mjesečna najamnina prelazi i dvije prosječne plaće, a istraživanja pokazuju kako si sve veći broj mladih, unatoč redovnim primanjima, ne može priuštiti samostalan život, a posebno ne kupnju vlastite nekretnine u metropoli.

Vlasnici stanova najčešće kao glavne faktore koji oblikuju cijenu ističu lokaciju, pri čemu se stanovi u samom centru metropole, u blizini fakulteta, poslovnih zona ili kulturnih sadržaja, smatraju posebno atraktivnima, kao i razinu uređenosti i opremljenosti prostora. A u Facebook grupi za najam stanova u Zagrebu, jedan je najmodavac iznio svoje mišljenje o cijeloj situaciji.

"U nekoliko stvari sam najmodavac, u nekim slučajevima najmoprimac, pa evo čisto mali osvrt na eksploziju raznih komentara jedne i druge strane na trenutne cijene u Zagrebu i okolici. Mislim da oni koji ulaze u prostore, a cijene su im nerealno visoke, svoje strelice odapinju prema krivoj meti. Za trenutno stanje na tržištu i cijene vam je kriva vlada (sitno lokalna, ali velikom većinom državna). Znači, zbog njih koji diktiraju cijene svega (direktnim ili indirektnim odlukama, potezima i zakonima) su cijene najmova visoke.

Dakle, ne moja prevelika pohlepa, nego jednostavno, ako zemljište i trošak gradnje (materijal, radnike) i uređivanja stana/poslovnog prostora (+papire) košta više nego duplo skuplje prije nekih 15 godina, onda i najam logično krajnjem korisniku bude isto tako duplo veći. Nije realno očekivati da platim poslovni prostor/stan od 100 kvadrata jedno 250.000 eura plus 50.000 eura uređenje i onda ga rentam nekome za 300 eura mjesečno. Zašto je to tako, zašto je benzin, davanja na plaće, razni geodeti i bilježnici, cijena željeza, porez, ma, sve, sendviči za gablec, išlo 300 posto gore i samim time i cijena najma stana. Trebali bi možda pokucati i pitati na vratima raznih ministarstava i upravnih ureda i sličnih. Uglavnom, slažem se da su cijene najmova 'skočile u nebo' i da ima dosta prepohlepnih, međutim po meni, pravi problem se krije u krivoj politici na svim razinama koja se vodi već 20 godina i sad ispašta 'mali čovjek'", napisao je u svojoj objavi.

U komentarima je, dakako, nastala prava rasprava. Dok se jedni s njim slažu, drugi, pak, zaključuju da su plaće premale.

"Sve to stoji za novogradnju ali ekipa stanove u zgradama iz 67. iznajmljuje po bezobrazno visokim cijenama", "Ali problem je što je većina stanova prastara, ili ok, ali u svakom slučaju iz vremena kad je kupovina bila puno jeftinija, a iznajmljuju ga po današnjim cijenama. E to nije ništa drugo nego pohlepa.. jer ima ogroman broj stanova kojima je cijena najma bila npr. 500 eura prije 2 godine, a sad je taj isti stan 800.. na temelju čega?", "Mislim da nije toliko niti problem u visokim cijenama, već najviše u omjeru 'uloženo-dobiveno'. Problem nastaje kada netko za garsonijeru od 30 kvadrata i to na poprilično zabačenoj lokaciji u Zagrebu, s namještajem od prabake ili sa smetlišta i glomaznog otpada traži 600-700€. Ako je netko u stan uložio, uredio, renovirao i kvalitetno uredio, nije problem niti tražiti veću najamninu i vrlo vjerojatno će istu i dobiti, ali za prefarbane šupe s namještajem s glomaznog otpada to nije realno".... samo su neki od komentara koji se mogu naći ispod objave.