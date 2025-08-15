Naši Portali
NEREDI U SRBIJI

Dačić tvrdi da je jedan Hrvat uhićen na prosvjedima: 'Što on radi ovdje? Što da je neki Srbenda došao u Zagreb?'

Beograd: Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom aktualne političke situacije u Srbiji
M.M./ATAImages/ilustracija
Autori: Večernji list, Eva Berišić
15.08.2025.
u 17:25

“Policajci su simbol države, oni nikoga ne napadaju, već štite javni red i mir”, rekao je, pozivajući građane na poštivanje zakona i izbjegavanje nasilja.

Srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da su tijekom prosvjeda u nekoliko gradova privedena trojica stranih državljana zbog sumnje na napad na policiju iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Među njima je, kako je naveo, hrvatski državljanin Bruno Horvat, koji je oko 23:30 na uglu Nemanjine i Resavske ulice napao pripadnika Žandarmerije, koji je u Srbiju ušao istoga dana preko graničnog prijelaza kod Šida. “Što hrvatski državljanin radi na prosvjedu u Srbiji i što bi se dogodilo da je neki Srbenda iz Srbije otišao u Zagreb i tamo napao policiju?”, rekao je Dačić, upitavši novinare, prenosi portal N1.

Prema podacima MUP-a, u neredima je ozlijeđeno 75 policajaca, dok je u protekla tri dana ukupno stradao 121 policijski službenik, od kojih devet ima teške tjelesne ozljede. Privedeno je 114 osoba, podignute su 34 kaznene i 28 prekršajnih prijava, a zabilježeno je i 11 prometnih prekršaja. Ministar je istaknuo da su prosvjednici pokušali probiti policijske kordone te ih gađali kamenjem, ciglama, bocama napunjenim vodom, pirotehničkim sredstvima, kao i drvenim motkama i palicama. Oštećeno je nekoliko policijskih vozila, a uništeno više od 70 komada zaštitne opreme. Dačić je naglasio da policija djeluje u interesu države i da “Policija radi svoj posao, policija je narodna, ona radi u interesu države, ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red, ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj i to policija ima obavezu spriječiti”.“Policajci su simbol države, oni nikoga ne napadaju, već štite javni red i mir”, rekao je, pozivajući građane na poštivanje zakona i izbjegavanje nasilja.

Ključne riječi
napad uhićenje prosvjed Beograd Hrvat

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
17:54 15.08.2025.

Eto, prvi put da se slažem s Ivicom Dačićem: hrvatski državljanin zaista nema što tražiti na prosvjedima u srbiji. Ali, sada kad ste ga već uhvatili, neka vam ostane, nama takvi ne trebaju.

RA
Raptor
18:42 15.08.2025.

Godpodine Dačiću, valjda će vam uhićeni Hrvat reći što radi u Beogradu na dan prosvjeda. Kad bi vam Hrvati imali namjeru nauditi i rušiti vladajući režim, sugurno bi to radili inteligentnije i profesionalno. I ne bacamo u Splitu niti igdje drugdje, građane iz Srbije u more. Oko 16.000 vaših građana ovih se dana odmara u Hrvatskoj, uključujući i Split, a oko 13.000 je prijavljeno da zarađuje za život u Hrvatskoj. S obzirom na odgovornu poziciju koju imate u Vladi, sigurno imate te podatke, što je u redu.

BR
Brdo
19:11 15.08.2025.

Uh, kad bi nasa policija pocela hvatati tvoje Srbende po ZG, morali biste nove zatvore graditi po Srbiji.

