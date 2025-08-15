Dačić tvrdi da je jedan Hrvat uhićen na prosvjedima: 'Što on radi ovdje? Što da je neki Srbenda došao u Zagreb?'

Srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da su tijekom prosvjeda u nekoliko gradova privedena trojica stranih državljana zbog sumnje na napad na policiju iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Među njima je, kako je naveo, hrvatski državljanin Bruno Horvat, koji je oko 23:30 na uglu Nemanjine i Resavske ulice napao pripadnika Žandarmerije, koji je u Srbiju ušao istoga dana preko graničnog prijelaza kod Šida. “Što hrvatski državljanin radi na prosvjedu u Srbiji i što bi se dogodilo da je neki Srbenda iz Srbije otišao u Zagreb i tamo napao policiju?”, rekao je Dačić, upitavši novinare, prenosi portal N1.

Prema podacima MUP-a, u neredima je ozlijeđeno 75 policajaca, dok je u protekla tri dana ukupno stradao 121 policijski službenik, od kojih devet ima teške tjelesne ozljede. Privedeno je 114 osoba, podignute su 34 kaznene i 28 prekršajnih prijava, a zabilježeno je i 11 prometnih prekršaja. Ministar je istaknuo da su prosvjednici pokušali probiti policijske kordone te ih gađali kamenjem, ciglama, bocama napunjenim vodom, pirotehničkim sredstvima, kao i drvenim motkama i palicama. Oštećeno je nekoliko policijskih vozila, a uništeno više od 70 komada zaštitne opreme. Dačić je naglasio da policija djeluje u interesu države i da “Policija radi svoj posao, policija je narodna, ona radi u interesu države, ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red, ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj i to policija ima obavezu spriječiti”.“Policajci su simbol države, oni nikoga ne napadaju, već štite javni red i mir”, rekao je, pozivajući građane na poštivanje zakona i izbjegavanje nasilja.