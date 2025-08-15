Naši Portali
STRAŠNI PRIZORI

UZNEMIRUJUĆE Šire se snimke brutalnog prebijanja: Policija tukla građane u Valjevu

Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvjeda
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL/Ilustracija
Autori: Vecernji.hr , Velimir Ilić/Hina
15.08.2025.
u 11:48

Građani Valjeva odazvali su se pozivu studenata da se okupe na prosvjedu pod nazivom "Večeras pucate po šavovima"

Iz Valjeva, grada u Srbiji u kojem su sinoć održani prosvjedi, šire se uznemirujuće snimke policijske brutalnosti. Na društvenim mrežama objavljen je niz videa koji prikazuju policijske službenike kako udaraju građane. U jednom slučaju, više uniformiranih policijskih službenika okružilo je i udaralo jednog mladića. Na drugoj snimci, muškarac sklupčan leži na tlu, a policajac ga pita je li on član oporbe te ga potom udara nogom.  

Građani Valjeva odazvali su se pozivu studenata da se okupe na prosvjedu pod nazivom "Večeras pucate po šavovima". Tamošnja policija bila je, navodi Nova.rs, brutalna prema prosvjednicima i tukla građane. Dio građana pokušao je izbjeći policijsku intervenciju skrivajući se u stambenim zgradama, a policija je pojedine osobe lovila, dodaje Nova.rs.

Deseci ozlijeđenih i uhićenih, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći. Višemjesečna politička i društvena kriza i prosvjedi koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pristaša vladajuće Srpske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26, sedam u Valjevu i devet u Pančevu. U sukobima s policijom ozlijeđeni su i brojni demonstranti. Mnogi su ozlijeđeni i u tučnjavi s pristašama SNS-a, najčešće maskiranim i s kačketima na glavi, čije nasilje je - prema svjedočenjima sudionika prosvjeda i objavama na društvenim mrežama - policija najčešće ignorirala.
UK
ukrajina
11:54 15.08.2025.

Poznato "nitko nesme da vas bije" , osim vaše i naše policije !

