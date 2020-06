Hrvat biciklom putuje od Frankfurta sve do Prevlake za oboljelu djecu

Miljenko Mrkonjić, 26-godišnji Hrvat iz Njemačke odlučio je ove godine, točnije na jesen 4. listopada, odvoziti put biciklom od rodnog Frankfurta do Imotskog, odakle vuče podrijetlo. Razlog njegove vožnje od oko 1500 km je doista neobičan o čemu Miljenko kaže:

- Prije deset godina sam također imao rak, točnije Hodgkin Limfom to jest rak limfnih žlijezda. Prošao sam što i svi ostali koji boluju od zloćudnih bolesti ali, hvala Bogu, sve je prošlo odlično i zasad od toga ne primjećujem nikakve posljedice. Ali, što je najvažnije u svemu tome, moja desetogodišnjica borbe za život, potaknula me je na organizaciju mog projekta "We ride against cancer". Dakle, plan je motivirati i ohrabriti djecu koja su sada u sličnoj situaciji u kojoj sam i ja bio. Želim pokazati da se vrijedi boriti i vjerovati, te da život sprema još mnoštvo lijepih i života vrijednih doživljaja i uspomena na njih. Zato je to vrlo osobna stvar za mene pa stoga - nema natrag.

Miljenko je u Frankfurtu dugi niz godina uspješno nosio dres Croatije Frankfurt. Prije tri godine zamijenio ga je dresom Croatije iz Mannheima, grada u kojeg se preselio zbog fakulteta medicinske tehnike.

Put o vlastitom trošku

Na put s Miljenkom biciklom će i jedan njegov prijatelj i raniji suigrač iz Croatije Frankfurt Marko Marić (29). Miljenko i Marko svaki dan treniraju kako bi uspjeli u svom naumu odvoziti tu dionicu svog biciklističkog maratona. Za svoj pothvat Miljenko će prikupljati donacije koje će transparentno biti uplaćivane za liječenje oboljelih od raka. O tome kako je zamislio to prikupljanje novca kaže:

- Bit će to online kampanja, što je za mene osobno jedina opcija, jer s obzirom na to kako želim da čitava stvar bude maksimalno transparentna. Ne želim nikoga optuživati, ali ima svega u svijetu. Za mene je to vrlo osobna stvar i ne želim da postoji niti malo sumnje u to da sav prikupljen novac ide udrugama, odnosno bolnicama. Online se vidi koliko je uplaćeno, a poslije svi vide koliko je isplaćeno. I tu je kraj priče.

Svoje i troškove prijatelja s kojim vozite tu biciklističku stazu nećete pokriti novcem od kampanje?

- To svakako neće biti pokriveno od uplata donatora. O tome nema niti govora. Putni troškovi, oprema i sve ostalo ide u mom odnosno o našem trošku. Naravno ako se nađe netko tko može pripomoći glede opreme, smještaja i slično, ne bi se bunio, dapače, bio bi jako zahvalan. Tom prilikom bi se zahvalio g. Robertu Ragužu koji je regionalni poslovođa Stadlera, najveće biciklističke kuće u Njemačkoj. G. Raguž nam je donirao dio opreme u vrijednosti od 250 eura po osobi. Ali kao što sam rekao, u slučaju da nas nitko ne podrži u daljnjemu, troškovi su naši. Uz preostale troškove naš znoj, organizacija i trening su također naš doprinos toj akciji.

O samoj ideji te zamisli komu će i kako biti doniran novac, Miljenko Mrkonjić kaže:

- To je moja ideja, a cilj mi je novčano pomoći bolnicama i djeci oboljeloj o te zloćudne bolesti. Zasad znamo da 50% novca ide u Njemačku gdje sam se ja liječio, a 50% u Hrvatsku. Donacije treba najaviti i mi pretpostavljamo da će ići u KBC Split na dječji odjel za onkologiju. Međutim, ako iz bilo kojeg razloga novac ne može ići na taj odjel, tražili bismo neku udrugu u Hrvatskoj koja se bavi tim problemom. Kroz koji tjedan će se sve znati.

Nakon što odvozi do Imotskog i njegovih Zmijavaca, Mrkonjić će nastaviti i do samog juga Hrvatske, do Konavla.

- Želim voziti do najjužnije hrvatske općine. Igrom slučaja sam na ovogodišnjoj Večernjakovoj Domovnici u Bad Homburgu upoznao Ivu Radonića zamjenika načelnika općine Konavle i Miljenka Mikulića, pročelnika iste općine. Rekao sam da ću im javiti kad krenem, pa evo im to i ovako obznanjujem, kaže Miljenko Mrkonjić čije neobično putovanje izaziva pozornost i javnosti i donatora.

Dobro je izdvojiti da su prvi donatori njegovi suigrači i uprava kluba Croatije Mannheim, koji su se odrekli svojih honorara u korist donacije za bolesnu djecu. Svi oni koji žele podržati humanitarnu akciju Miljenka Mrkonjića mogu to napraviti posredstvom stranice "We ride against Cancer" na Facebooku i Instagramu.