HRT-ovi 'plaćenici' kucaju na vrata i utjeruju dug: 'Ne mogu vam ništa, evo što napravite'

Hrvati, barem neki, otkad znaju za sebe pokušavaju izbjeći plaćanje HRT-ove pristojbe. Na Redditu se stoga povela rasprava oko tog pitanja, iskustva s inkasatorima, ali i ideje kako sve to izbjeći. - Pozdrav, prije godinu dana sam se preselio u Hrvatsku i uzeo stan pod najam u Zagrebu i uopće nisam znao da se plaćaju ikakve mjesečne pristojbe HRT-u jer nisu ni računi stizali niti mi je itko rekao ranije. Jučer su na vrata došla dva inkasatora koja su me uhvatila nespremnog i zbunjenog i objasnili da se to mora plaćati i da oni vrše kontrolu plaćanja, pitali su me zašto ne plaćam i rekao sam da nisam znao da to postoji i da nisu nikakvi računi stizali, na što mi je on rekao da je kazna za neplaćanje 200 eura, gdje sam ja malo počeo paničariti, međutim, rekao mi je da, pošto nisam znao jer sam stranac, platim za razdoblje od rujna 2024. do veljače 2025. 63,72 eura. Zatražio je OIB i potpis na zapisnik i ja, smotan, potpisao sam i dao svoj OIB bez da dobro razmislim. Na poslu sam o tome pričao s kolegama i rekli su mi da su to honorarni radnici koji nemaju pravo tražiti osobnu iskaznicu i da ih svi jure i ne otvaraju im vrata. Ja sam neiskusan što se tiče ovoga pa sam odlučio pitati na Redditu jer me zanima savjet od vas koji znate, što mi slijedi dalje, moram li to plaćati ili zanemariti?, upitao je korisnik koji je dobio gomilu komentara.

Jedan korisnik napisao je da inkasatori nemaju pravo prijetiti kaznama. - Prvo i osnovno, ta ‘kazna’ je njihova odokativna cifra. I meni je bio inkasator i prijetio, rekao sam mu da se nosi i da tu nitko ne živi. Kaznu mogu objesiti mačku o rep. Najviše što ti pravno smiju naplatiti je tri mjeseca unazad, jer po njihovom zakonu si dužan u roku od tri mjeseca prijaviti prijemnik.

- Ne mogu ti ništa dok god nemaju tvoje podatke. Ako ti dođu na vrata, samo zalupi. Osobnu si dužan pokazati samo policiji - komentirao je netko.

Korisnici su mu savjetovali da inkasatorima više ne otvara vrata, a jedan je podijelio iskustvo svog prijatelja. - Kolega nije plaćao godinama i stiglo mu je pismo za sud koje je zanemario, pa je dobio odgovor da se optužba odbija.

Ipak, mnogi su ga upozorili na grešku koju je u startu napravio: - S obzirom na to da si potpisao, ne možeš se praviti glup i ne platiti. Ako već ne želiš nastaviti plaćati, plati sad ovo, plati račun idući mjesec i pošalji zahtjev za odjavu.

- Sad te imaju. Nažalost - bio je jedan od komentara.

Neki su otišli toliko daleko pa napisali da HRT ima naše podatke iz drugih izvora: - Mislim da dobivaju podatke iz MUP-a, isti je šef na kraju krajeva. Susjed kaže da ih ne možeš izbjeći, dobivaju podatke i znaju sve - napisao je jedan korisnik, dok je drugi zaključio: - HRT je kriminalna organizacija, a metode su im na razini nigerijskog princa. To plaćaju samo naivni i stariji ljudi koji ne znaju za drugačije.

