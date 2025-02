Hrvat ostao u šoku kad je vidio što mu piše na računu za vodu: 'Sumnjivo! Čuo sam da se ovo već događalo'

Visok cijene kako namirnica, tako i života općenito goruća su tema u Hrvatskoj već neko vrijeme. No, dok si neke proizvode koji su luksuz ne moramo, niti možemo svi priuštit, režije ipak svi moramo platiti. Jednog je Zagrepčanina ipak iznenadio račun za vodu. O cijeloj se situaciji požalio na Redditu. Naime, račun za vodu bio mu je veći od sto eura, a inače je do 40 eura. Rekao je kako u stanu žive tri osobe te da su sve radili kao i inače. - Voda nam je ovaj mjesec užasno poskupjela. Je li do nas ili je neka greška? - napisao je na Redditu. Ljudi su mu u komentarima dali nekoliko mogućih rješenja.

- Moguće da nisu redovito očitavali stanje i sad su naplatili razliku za prethodne mjesece. U zadnjih par tjedana čuo sam od kolega na poslu da su im dolazili slični visoki iznosi - napisao mu je jedan korisnik, dok mu je drugi dao savjet da provjeri kakvo je stanje kod susjeda. - Sumnjivo, provjerite koliki je račun susjedima došao.

- Sve ovisi je li potrošnja vode po prijavljenoj osobi ili po stanu. Ako imate prvu opciju, netko neprijavljen je u zgradi i automatski se više troši. Ako je po stanu, treba vidjeti kakvi su računi kod ostalih stanova i ako svi imaju promjene, onda može biti da je cijev negdje pukla u zgradi - još je jedan od komentara. Savjet je dobio i da obrati pažnju na vodomjer. Jedan je korisnik podijelio svoje iskustvo u kojemu navodi kako je dobio veći račun iako ima vlastiti vodomjer, nakon toga se obratio vodoopskrbi i račun mu je bio umanjen.