Holy se oglasila o 'dotepencima': Neću se ispričati, a znam i tko je pokrenuo linč na mene

Bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy, a danas članica tima SDP-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba Joška Klisovića, našla se na udaru kritika zbog svoje izjave o dotepencima koji se cijepe preko reda u Zagrebu. U intervjuu komentira zašto je rekla to što je rekla, zašto se neće ispričati, ali i objašnjava zašto misli da iza napada stoji politika.

Još se nije stišala buka zbog vaše izjave o dotepencima. Što ste točno htjeli poručiti?

Sve je počelo mojim tvitom u kojem pitam zašto Zagreb nije uključen u drugu fazu cijepljenja kao drugi gradovi u Hrvatskoj i zašto se građane Zagreba tretira kao građane drugog reda. Na to je jedna osoba napisala da je pola Zagreba već cijepljeno, aludirajući na prekoredno cijepljenje. Na to sam odgovorila da su se u Zagrebu preko reda, osim Zagrepčana, cijepili i različiti dotepenci. Iz toga je bilo potpuno jasno da se to odnosi na ljude koji su, poput primjerice Linića i Jamba, potegnuli iz drugih dijelova Hrvatske kako bi se u Zagrebu cijepili preko reda. Nakon toga sam upozorila i da bi to značilo da se u Zagrebu što redovito a što preko reda cijepilo 400.000 ljudi. Mislim da je iz ovog opisa potpuno jasno da se moj termin dotepenci odnosi na one koji su se dotepli iz drugih dijelova Hrvatske kako bi se cijepili preko reda, a ne na ljude koji žive u Zagrebu, a nisu rođeni u Zagrebu.

Meni je apsurdno da na ovakav način moram objašnjavati komunikaciju u kojoj nema baš ništa nejasno. Medijska histerija koja je uslijedila dokazuje da se radi o manipulaciji čiji je cilj bila moja diskreditacija. Podsjećam da sam 2012. godine dobila nagradu Miko Tripalo za doprinos demokratizaciji društva i promicanje ljudskih prava i zalažem se za prava svih manjinskih skupina. Doktorirala sam na ekološkom feminizmu, a svojim ukupnim političkim djelovanjem sam dokazala da nisam osoba koja diskriminira.

Sada s ovim odmakom, biste li se ipak poslužili nekim drugim terminom s obzirom na to da je činjenica da su se mnogi našli uvrijeđeni?

Meni je žao što su neki ljudi nasjeli na spin i osjetili se uvrijeđenima, no ne mislim se ispričavati za nešto što nisam rekla. Termin dotepenci je korišten kako bi se na stup srama stavilo ljude koji se cijepe preko reda. Ljudi koji imaju kritički odnos prema medijima shvatili su da tu nešto ne štima jer tko je uopće Mirela Holy i zašto je toliko značajna da bi njezin uzgredni tvit izazvao takvu histeričnu pažnju. Nisam premijerka, ministrica, pa ni zastupnica, predajem na privatnom sveučilištu, dakle ne primam plaću iz proračuna. Ako i jesam komunikacijski nespretna, u čemu je javni interes tu temu toliko potencirati u medijima?

Imate li se potrebu ispričati zbog izjave koja je očito neke uvrijedila?

Ne. Oni koji su neutralni i koji su željeli shvatiti, pročitali su cijelu komunikaciju i stvorili mišljenje. Oni koji nisu, neka to učine pa će shvatiti da se nemam kome ispričavati. Osobe koje se cijepe preko reda i oni koji im to omogućavaju trebaju se nama ispričati, a ne da se ja ispričavam njima.

Rekli ste da su vašu izjavu neki “izvrnuli” iz političkih razloga. Na koga ste točno mislili?

Ako se analizira komunikacija, vidi se da su glavni bojovnici moga linča na Twitteru ljudi bliski opciji Možemo! I to vjerojatno zato što je Klisović par dana prije izjavio da ću mu programski pomoći.

Ima li veze takav napad s činjenicom da ste u timu Joška Klisovića, kandidata SDP-a za gradonačelnika Zagreba, pogotovo kada se zna da je prvi napad došao od Bojana Glavaševića koji je u Sabor ušao upravo s Možemo?

Apsolutno. Glavašević moralizira i docira, a sam primjenjuje prakse prekorednog uklizavanja na liste. Mail koji sam dobila od njega u kojem je uvjetovao ulazak u ORaH vodećim pozicijama na listama ORaH-a za sebe i svoje prijatelje to najzornije dokazuje.

Mislite li da ćete Klisoviću biti uteg u kampanji zbog izrečenog, ako vas ta izjava bude pratila sve do lokalnih izbora?

Nisam kandidatkinja, a nisam ni članica SDP-a pa ne vidim zašto bih Klisoviću bila uteg. Iz ove medijske harange moglo bi se zaključiti da sam Klisoviću najjači adut. Iako u medijima prevladava dojam da su svi užasnuti izjavom, mislim da spineri podcjenjuju ljude. Javilo mi se puno građana koji su shvatili poruku i dali mi podršku.

VIDEO: Predstavljen SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović

Kako je uopće došlo do suradnje s Klisovićem i za što ste zaduženi u timu?

SDP me zamolio da pomognem u kampanji i prije no što je Klisović istaknut za kandidata. Obećala sam da ću im pomoći programski, u kreiranju politike i projekata zelenog razvoja pa to i činim. Sa SDP-om surađujem programski već dulje vrijeme. Pisala sam, uostalom, i Politiku zelenog razvoja SDP-a.

Mislite li da je raspuštanje zagrebačke organizacije i micanje Gordana Marasa iz prvog plana bio dobar potez vodstva SDP-a?

Nisam članica stranke, a pomažem njezinu kandidatu i ne želim se miješati u unutarstranačke odnose. SDP mi je omogućio političku karijeru i zahvalna sam mu na tome. SDP je u krizi što je loše za politiku u Hrvatskoj, a nisam od onih koji će cipelariti organizaciju koja je na koljenima. Ako ne mogu pomoći, sigurno neću odmagati.

Predlaže staklenik za medicinski kanabis

Predlažem da zeleni razvoj bude uključen u sve gradske politike čime će se implementirati Europski zeleni novi plan. Neki od projekata o kojima se raspravlja su gradnja Poduzetničkog centra za kružno gospodarstvo na Jakuševcu, sanacija Gudronskog jezera na Savici i realizacija SRC-a uz uvažavanje svih mjera zaštite prirode; revitalizacija Velesajma gradnjom Centra kreativnih industrija s Teslinim tornjem, replikom tornja za bežični prijenos energije kao novog turističkog brenda Zagreba; iskorištavanje geotermalnih izvora za grijanje zgrada i staklenika za uzgoj medicinskog kanabisa u kooperaciji Gradskih ljekarni i Imunološkog zavoda; sustavna zelena energetska obnova zgrada pomoću ESCO modela i besplatni gradski parking za električna vozila.