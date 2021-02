Urnebesno! Zdravom mladiću ponudili cjepivo preko reda, iznenadio se kada je saznao razlog

Poprilično smiješna priča dolazi iz Velike Britanije. Tamo je već više od 15 milijuna ljudi primilo prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa, a prvi su, kao i svugdje na svijetu, ranjivije skupine, starije osobe itd. Među ranjivije skupine spadaju i oni s višim indeksom tjelesne mase zbog većeg rizika od razvoja težeg oblika bolesti.

No, jednom novinaru, mladom i zdravom, ponuđeno je da se ide cijepiti idući tjedan, a njemu je to postalo malo prečudno, piše IFLScience.

"Očito to neću odbiti. Nitko to ne bih smio, ali stvarno sam zbunjen zašto bi mi se ponudila ta prilika u sadašnjoj fazi kada se još uvijek nisu cijepile mnoge ranjive ili rizične skupine", napisao je Liam Thorp na Twitteru.

On a serious note, obviously I'm not going to turn it down - no one should - but I am really confused why I would be offered at this stage when many more vulnerable or at risk groups haven't been



Not sure what's happened, could be a local supply thing