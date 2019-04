Hoće li roditelji u Hrvatskoj raditi pola radnog vremena?

VIŠE OD PETINE NIZOZEMKI RADI SKRAĆENO, KOD NAS SAMO 2 POSTO ŽENA

Lani je iz Vlade najavljeno uvođenje fleksibilnog i skraćenog radnog vremena te rad od kuće na poslovima gdje je moguće, i to prvo u državnom i javnom sektoru, kako bi potom te mjere slijedio i privatni sektor. No, od toga još ništa.

Znamo za primjere gdje roditelji u državnim i javnim ustanovama rade skraćeno, a neki i od kuće, no to su još iznimke. Hrvatska se ubraja u zemlje EU s najduljim prosječnim radnim tjednom od 40 sati, u koje se računa i pauza, no i kad se ona oduzme, naši ljudi prosječno tjedno rade 37,5 sati, a prosjek EU je 36 sati. U nizu država jedan od roditelja radi skraćeno, češće žene, pa u Nizozemskoj više od petine žena radi skraćeno, u nas dva posto.