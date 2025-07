Domagoj Orlić: SDP-ovci plaču zbog izgubljenih izbora u Sisku

Gradonačelnik Grada Siska Domagoj Orlić komentirao je priopćenje koje je sisački SDP uputio medijima. Pritom, naveo je kako SDP-ovci "plaču zbog izgubljenih izbora" te istaknuo kako nitko nije osobno potpisan na njihovom priopćenju. Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

"Sisački SDP-ovci kažu: 'Dana 27. lipnja održane su skupštine komunalnih poduzeća Grada Siska, kojima je predsjedao upravo gradonačelnik Orlić. Na tim skupštinama donesene su odluke o upotrebi dobiti i pokriću gubitaka, ali bez prethodnog usvajanja godišnjih financijskih i revizorskih izvješća...' Zanimljivo da to konstatira sisački SDP koji je gradom Siskom upravljao čak tri mandata, najavljivao restrukturiranja gradskih poduzeća, povećanja prava radnika, famozni centar dijeljenih usluga, no ništa od toga nije zaživjelo.

Sisačka realnost je sljedeća: rastjerani stručni kadrovi, financijski gubici u poslovanju, sklapanje ugovora velikih vrijednosti, od strane direktora, bez ovlasti i potrebnih suglasnosti, sumnja na izvlačenje novca iz Sisačkog vodovoda, pa primjerice provođenje postupka javne nabave Autoprometa za gradnju zgrade bez da su u proračunu osigurana financijska sredstva, a što bi moglo imati i pravosudni epilog...

Prema SDP-ovcima trebao sam kao novi gradonačelnik zažmiriti na sve gubitke i financijske odluke koje su dovele do negativnog poslovanja i nezadovoljstva radnika, a koje su donijeli direktori, jer eto netko iz sisačkog SDP-a smatra da su financijska i revizorska izvješća dobra. Inače, radi pojašnjenja gospodi iz SDP-a, direktori imaju priliku dostaviti dodatna pojašnjenja o financijskim izvješćima te nema potrebe za plakanjem. Postupak nabave o tome koja će revizorska kuća raditi reviziju proveden je u vrijeme bivše gradonačelnice tako da SDP-ovci zaista ispadaju smiješni.

Zanimljiva je i ova konstatacija SDP-ovaca: 'Čak nam i zdrava logika govori da je to najblaže rečeno kontradiktorno, jer kao da donesete odluku kako ćete potrošiti višak novca, prije nego uopće provjerite imate li ga. Ili kao da sanirate minus koji možda ni ne postoji.', jer je upravo to učinio Marko Krička prije dva dana. Naime Marko Krička se još uvijek nalazi u fotelji predsjednika Zajednice sportskih udruga u Sisku te je Gradu Sisku poslao zahtjev da se Zajednici isplati čak 87.916,58 eura, koji uopće nisu osigurani u proračunu Grada Siska, budući da je već u prvih 5 mjeseci 2025. godine Zajednica potrošila čak 98,57 % proračuna za 2025. godinu.

Isti taj proračun za 2025. godinu planirali su i predlagali Gradskom vijeću, Marko Krička, kao predsjednik Zajednice, i Kristina Ikić Baniček kao gradonačelnica. U prijevodu, pod vodstvom Marka Kričke, Zajednica loše vodi financijsko poslovanje, te je već sada potrošen gotovo cjelokupni godišnji proračun, a sisački sportski klubovi su ostali bez novca. Da, dobro ste pročitali, već u prvih 5 mjeseci - potrošeno je gotovo milijun eura – gotovo cijeli godišnji proračun koji je trebao biti za rad sisačkih sportskih klubova.

Marko Krička, koji je sudjelovao u istoj toj izradi proračuna Grada Siska kao dogradonačelnik, sada traži novce koji ne postoje, nisu uopće predviđeni te potiče mene, novog gradonačelnika, da napravim potencijalno protuzakonito djelo i isplatim mu novac. Zajednica sportskih udruga pod Kričkinim vodstvom potrošila cijeli godišnji proračun u samo prvih 5 mjeseci ove godine i to u izbornoj godini. Sredstva su nestala, plaće trenerima kasne i po nekoliko mjeseci, klubovi su zakinuti, a građani se s pravom pitaju – gdje je nestalo gotovo milijun eura??? (i to slučajno u izbornoj godini gdje je Krička bio ponovo kandidat za zamjenika gradonačelnice).

Ne samo to, glavni tajnik SDP-a ide i dalje, on naime u dopisu prema meni, priznaje da je 'grad u proteklim godinama isplaćivao akontacije za rad Zajednice do realizacije rebalansa...' što znači da je Grad kojim su upravljali Kristina Ikić Baniček i Marko Krička isplaćivao novac bez da su ta sredstva bila osigurana u proračunu. Sredstva su dakle isplaćivana bez pravnog temelja, i to Zajednici kojom upravlja Marko Krička. Zanimljivo...", stoji u priopćenju gradonačelnika Orlića.