HNS-ovi ministri u provjeri diploma: i Štromar kontrolira 1723 djelatnika

Valjda neće dizati naknade da bi više zaradili

Ravnatelje svih škola u Hrvatskoj u drugom je polugodištu dočekao dopis ministrice Blaženke Divjak po kojem moraju provjeriti dokumente na temelju kojih su kvalifikacije stekli svi njihovi zaposlenici. Dio ravnatelja negoduje zbog troška takve provjere, koja bi, računaju, sve škole zajedno mogla koštati i više od dva milijuna kuna. U Ministarstvu, međutim, za sada nemaju namjeru te troškove nadoknaditi iz vlastita proračuna i očekuju da će ih škole same platiti. Po njihovim saznanjima, troškovi takvih provjera iznose do maksimalno 150 kuna, neki fakulteti potvrde o stečenim kvalifikacijama izdaju bez naplate, na nekima se to može učiniti i online. Iz Ministarstva poručuju i da se nadaju da ovu provjeru škole i fakulteti neće iskoristiti da bi povećali naknade i tako dodatno zaradili.