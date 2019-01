Ministrica Divjak: Ove godine provjeriti ćemo diplome svih u obrazovnom sustavu

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je kod Media servisa gdje je odgovarala na pitanja u vezi potencijalne rekonstrukcije vlade zbog povećanja broja Bandićeva Kluba zastupnika, obrazovnih reformi, a dala je i komentar na nedavno otkrivenu aferu kupljene diplome Hrvatskih studija.

Na pitanje hoće li, kako je rekla, istupiti iz Vlade ako dođe do rekonstrukcije Vlade zbog povećanja broja zastupnika Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti, ministrica je odgovorila da je to i dalje stajalište HNS-a i naglasila da kao ministrica ima razvijene planove u vezi budućih reformi, a ne bi to imala da joj nije stalo do pozicije.

Na pitanje da prokomentira slučaj krivotvorenja diplome Hrvatske studija, ministrica je odgovorila - Treba jasno reći da ona nikada nije imala ugovor na neodređeno vrijeme. Kada se s njom sklopio ugovor, odmah se pristupilo provjeri diplome i onda je zaposlenica dobila otkaz, kao i svi nadležni, jer se radi o postupku u kojem policija i DORH imaju posla. Ovo nije rezultat slučajnosti ,nego procesa koji se redovito provodi. Prije toga, ta je zaposlenica na određeno vrijeme radila administrativne poslove vezane uz projekte, dakle, ništa prezahtjevnom -

Nije sigurna da je potrebna provjera diplome što se tiče zaposlenja na određeno vrijeme, ali je obvezna kod zapošljavanja na neodređeno. Najavila je i skoru provjeru diploma - Jednako tako, u idućih godinu dana trebale bi se provjeriti diplome svih zaposlenih u sustavu koje nisu provjerene. Ne treba to biti odmah i navrat-nanos, ali to svakako treba učiniti jer ovdje se ipak radilo o diplomi nastavničkog studija -

Rekla je kako se krenulo u kompletnu rekonstrukciju strukovnog obrazovanja, a eksperimentalna faza kurikularne reforme tijekom prvog polugodišta prošla je jako dobro. Povučeno je 10 puta više sredstava iz europskih fondova nego prošle godine. Najveći izazov 2019. godine vidi to što reforma ulazi frontalno u sve škole. Edukacija profesora je već počela, a tijekom sljedeća dva mjeseca održat će se više od tisuću radionica za 36 tisuća profesora i nastavnika.

Na pitanje za evaluaciju ministrica je kazala da - U 12. mjesecu objavili smo prelimiralne rezultate nakon prvog polugodišta baš u vezi s edukacijom. Bile su top tri teme: želi se puno više u vrednovanju i ocjenjivanju, posebno u formativnom vrednovanju - kako naučiti učenika da uči. Druga tema je vezana uz nove metode rada - kako raditi u grupi, istraživački, kako rješavati probleme, interdisciplinarno povezivati predmete. Kako svrsishodno upotrebljavati tehnologiju da učenici budu motivirani, a da se postižu bolji ishodi učenja -

Ministrica je rekla kako se puno razmišlja o tome kako učenike motivirati da čitaju lektire i dodala da se na tome radi u novom programu hrvatskog jezika koji će biti prilagođen ukusu svakog učenika.

- Nastavnik u razredu, jer poznaje svoje učenike, može preporučiti nešto što će ih motivirati, a pritom ne mora postojati povijesni slijed, tematski se mogu obrađivati i suvremena djela, njih treba staviti u izborni dio lektire. Posebno je važno da se o tome razgovara, a ne da se piše dnevnik čitanja i da se sporadično vade pitanja iz lektire -

Nadovezala se i da postoje profesori koji nisu za takav način rada i zagovaraju da treba ostati na tome da učitelj učenicima propisuje lektire.

Također je najavila izmjenu Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika koji bi trebao biti usvojen na proljeće, a kojim će se nagrađivati profesore.

- Ideja je da se svake godine prepozna, recimo, 500 najboljih učitelja koji su postigli najbolje rezultate te godine i da ih se nagradi, a, s druge strane, da se sustav napredovanja drugačije postavi. Povećani su kriteriji, prepoznati su različiti aspekti kvalitete rada nastavnika -

Sljedeći mjesec, 28. veljače, Hrvatska će postati članica CERN-a.

To je za nju - Dokaz da ste izvrsni u znanosti je i to da pripadate ovakvim elitnim klubovima. No značaj CERN-a je puno širi. Uzmimo u obzir da je Hrvatska već pokušavala ući u CERN pa joj to nije uspjelo, a ovaj smo put uspjeli, i to uz visoke ocjene Povjerenstva koje nas je ocjenjivalo -

Razlučila je postojanje znanosti koja je prepoznata na međunarodnoj sceni i ona koja nije, a upravo se od tih koje nisu prepoznate treba odmaknuti i jasno reći što tražimo od znanosti u Hrvatskoj.

