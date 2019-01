Evo kako će HDZ izaći na euroizbore i koga će staviti na listu... HNS i HSLS u koaliciji

HDZ na europske izbore izlazi samostalno, dakle svih 12 mjesta na listi za Europarlament dobit će članovi te stranke za razliku od prošlih izbora kada je HDZ na listi imao i partnerice, pravašicu Ružu Tomašić te bivšu HSS-ovku Marijanu Petir. Potvrdio nam je to izvor iz vodstva HDZ-a.

U međuvremenu je, pod novim vodstvom, HDZ promijenio koalicijske partnere, a neki partneri poput HSS-a promijenili su predsjednika pa se odmetnuli od HDZ-a, no HDZ-ov strateški partner HNS na euroizbore će morati u svojem aranžmanu. Kao i manji partneri poput HSLS-a i drugih strančica.

>>Emisija o političkim prebjezima - Gosti Nikola Grmoja, Fred Matić i Zorislav Antun Petrović

[video: 28697 / ]

Iako HDZ službenu odluku o tome tko će biti nositelj/nositeljica liste na tim izborima još nije donio, u stranačkim se kuloarima čuje da je to mjesto rezervirano za Gabrijelu Žalac, ministricu regionalnog razvoja i fondova EU. To ne znači da bi Žalac zaista i otišla u Europarlament, jer kandidatura na to ne obvezuje, ali logika na koju se u HDZ-u oslanjaju jest ta da je ona ministrica fondova EU pa je to poveznica da ona možda iznese te izbore. Osim toga, Žalac je Vinkovčanka, a intencija je promovirati opustošenu Slavoniju.

Naši izvori iz HDZ-a otkrivaju da za mjesto na HDZ-ovoj eurolisti lobira i Danijel Marušić, brodsko-posavski župan, te da je moguće da bude jedan od kandidata. To se poklapa s informacijama našeg izvora iz vodstva HDZ-a koji nam je rekao da HDZ neće ponoviti isti sastav kandidata na izborima u svibnju, što znači da neće svi sadašnji HDZ-ovi eurozastupnici ponovno dobiti priliku otići u Bruxelles.

Iako za sada nema nikakvih informacija tko bi mogao ispasti iz igre, sasvim je izvjesno da će mandat zadržati Dubravka Šuica, a vrlo vjerojatno i Ivana Maletić. Željana Zovko i Ivica Tolić, koji su eurozastupnici postali kao zamjene Davoru Ivi Stieru i Andreju Plenkoviću kada su se oni nakon Karamarkova pada vratili preuzeti HDZ i Vladu, mogli bi biti zamijenjeni novim kandidatima.

Svjesni da će veliki partner samostalno na izbore, HNS i HSLS suočili su se s pitanjem – a što ćemo mi? A kako se neslužbeno može čuti, u obje stranke sve su bliže tomu da na euroizbore idu zajedno u koaliciji. Odlučit će do početka veljače do kada bi se trebali održati i Središnji odbor HNS-a i Središnje vijeće HSLS-a.

Naši izvori iz te dvije stranke kažu da bi euroizbori, na kojima bi listu nove liberalne koalicije mogao navodno nositi aktualni međimurski župan, HNS-ov Matija Posavec, trebali biti prvi test za HNS i HSLS.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Kad bi na tim izborima prošli dobro, ne isključuju opciju da grade zajedničku priču i za buduće parlamentarne izbore. U ovom su trenutku svjesni svoje reputacije “HDZ-ovih satelita” i nepopularnosti aktualnih lidera Ivana Vrdoljaka i Darinka Kosora. Tako da su i u HSLS-u i u HNS-u mnogi svjesni da bi se novu priču, tzv. treći put moglo graditi jedino uz nova vodstva. Pa se već sada nagađa da bi župan Matija Posavec trebao biti nasljednik Ivana Vrdoljaka na čelu HNS-a, dok će mladi gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak preuzeti vodeću funkciju u HSLS-u od Darinka Kosora koji se više ne kani kandidirati za šefa HSLS-a.