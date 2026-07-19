Hercegovačka tvrtka gradi veliku tvornicu u Hrvatskoj: U projekt ulaže više od 40 milijuna eura

Investicija vrijedna više od 40 milijuna eura uskoro bi trebala promijeniti industrijsku sliku Hrvatskog zagorja. Tvrtka TT Kabeli iz Širokog Brijega u industrijskoj zoni Poznanovec gradi novu tvornicu u kojoj će proizvoditi srednjenaponske i visokonaponske kabele, čime ulazi u jedan od najbrže rastućih segmenata europske elektroindustrije. Riječ je o najvećem ulaganju u povijesti kompanije, koja svoje proizvode već izvozi na desetke svjetskih tržišta, piše BiznisInfo.ba. Nova tvornica predstavlja velik tehnološki iskorak za tvrtku koja je dosad bila usmjerena na proizvodnju niskonaponskih kabela. U novom pogonu proizvodit će se srednjenaponski i visokonaponski kabeli namijenjeni elektroenergetskim mrežama, velikim infrastrukturnim projektima i prijenosu električne energije. Potražnja za takvim proizvodima posljednjih godina snažno raste zbog ulaganja u modernizaciju elektroenergetske infrastrukture i energetske tranzicije diljem Europe.

Članica Uprave TT Kabela Hrvatska Marina Šaravanja istaknula je da je riječ o najvećoj pojedinačnoj investiciji od osnutka tvrtke, ali i o strateškom projektu za njezin daljnji razvoj. – Ujedno je i strateška jer smatramo da je proizvodnja srednjenaponskih i visokonaponskih kabela od strateškog značaja za energetiku – rekla je Šaravanja. Dodala je da vrijednost investicije premašuje 40 milijuna eura te naglasila kako to neće biti posljednje ulaganje tvrtke u Hrvatskoj. – U skorom razdoblju planiramo pokretanje dodatnih proizvodnih kapaciteta. TT Kabeli u svom dosadašnjem portfelju proizvode niskonaponske kabele i izvoze ih u više od 40 do 50 zemalja svijeta. S ovom tvornicom dodatno ćemo ojačati svoju poziciju na tržištu – kazala je.

Kako piše BiznisInfo.ba, TT Kabeli svoje proizvode već godinama izvoze na brojna inozemna tržišta, a novom investicijom žele dodatno ojačati konkurentnost na europskom tržištu, posebno u segmentu proizvoda veće tehnološke složenosti i dodane vrijednosti. Gradilište tvornice nedavno je obišao i hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tom je prilikom istaknuo da će nova Nacionalna strategija industrijskog razvoja podupirati projekte u elektroindustriji i daljnje jačanje domaće proizvodnje. Naglasio je i da hrvatske tvrtke iz tog sektora već uspješno posluju na zahtjevnim međunarodnim tržištima te ocijenio kako europsku elektroindustriju očekuje svijetla budućnost. Dodao je da Vlada priprema nove financijske programe za izvoznike, uključujući faktoring, koji bi od jeseni trebao dodatno olakšati poslovanje izvozno orijentiranim tvrtkama.