Koristite neku od ovih aplikacija? Budite na oprezu, moguće je da dijele vaše podatke s velikim tvrtkama

Korisnici aplikacija za praćenje menstruacije trebali bi biti na oprezu kada je riječ o dijeljenju osobnih podataka. Novi izvještaj Mozilla Foundationa, objavljen u suradnji s BBC‑jem, otkriva da neke aplikacije dijele osjetljive zdravstvene informacije s velikim tehnološkim tvrtkama, dok druge čuvaju privatnost korisnika. Aplikacija Stardust, koja kombinira menstrualne cikluse s astrologijom i horoskopima, tvrdi da su podaci "privatni", no Mozilla je otkrila da se detaljne informacije dijele s tvrtkom RudderStack. Podaci uključuju status trudnoće, korištenje kontracepcije, simptome PMS-a, mjesečnice i trudnoće pa čak i navike u konzumaciji alkohola. Iako kompanije tvrde da se radi o tehničkoj obradi i da se podaci ne mogu povezati s imenima korisnika, stručnjaci upozoravaju na rizike sigurnosnih proboja.

Druga popularna aplikacija, Spot On, povezana s Planned Parenthoodom, sama po sebi ne dijeli podatke s trećim stranama, no korištenje određenih funkcija, poput AI chatbota i tražilice zdravstvenih ustanova, otvara web stranice koje mogu dijeliti podatke s vanjskim analitičkim tvrtkama. S druge strane, Euki se izdvaja kao primjer aplikacije koja čuva sve informacije isključivo na uređaju korisnika i ne zahtijeva registraciju, omogućujući potpuno anonimnu upotrebu. Flo i Clue također ne dijele podatke s trećim stranama, ali pohranjuju detaljne informacije na svojim serverima, što potencijalno može ugroziti sigurnost korisnika.

Stručnjaci ističu da povjerenje u aplikacije ne ovisi samo o trenutnim praksama, već i o njihovoj povijesti zaštite privatnosti. Flo je, primjerice, 2021. sklopio nagodbu s američkom Federalnom trgovinskom komisijom zbog dijeljenja osjetljivih podataka s Googleom i Metom, ali tvrtka tvrdi da su ti postupci završeni i da su sada podaci sigurni.

"Ljudi imaju pravo znati što se događa s njihovim osobnim podacima," kaže Shoshana Wodinsky, analitičarka Mozille. Sara Geoghegan iz Electronic Privacy Information Centra dodaje kako korištenje ovakvih aplikacija može otkriti osjetljive informacije koje bi u nekim okolnostima mogle biti iskorištene u pravne ili krivične postupke, osobito u SAD-u nakon ukidanja saveznih prava na abortus. Izvještaj Mozille također daje praktične savjete kako zaštititi privatnost prilikom korištenja aplikacija za praćenje menstruacije, uključujući odabir onih koje pohranjuju podatke lokalno i izbjegavanje funkcija koje dijele informacije s trećim stranama.