Hegemonija i globalizam idu ruku pod ruku, uvjerio se u to i Trump na susretu s Xijem

Nakon svršetka Hladnog rata jedna je stvar u ovom svijetu postala svima jasna: Sjedinjene Države objedinile su krunu nedvojbenih vladara svijeta u svim kategorijama – politički, ekonomski i kulturno. Svaki međunarodni politički spor na kraju se rješavao u Washingtonu; snaga dolara prodirala je i na najzatvorenija tržišta i podupirala ekonomsku globalizaciju; Hollywood je kreirao globalne trendove u kulturi. Činilo se nespornim kako će 21. stoljeće biti Američko stoljeće. U tom je duhu u međuvremenu karijerno stasala čitava jedna generacija političara, ekonomista i umjetnika – ono što se uobičajeno naziva elitom. To su mahom ljudi koji trenutačno donose političke odluke i kreiraju društveni ukus. Mudrost na kojoj su oni izgradili karijere jednostavna je, i glasi – sunce izlazi na zapadu i prema tome se treba orijentirati. Iako je na početku svog prvog mandata u Bijeloj kući objavio rat globalizmu, u taj se mindset američke hegemonije jako lijepo uklopio i sadašnji američki predsjednik. Trump, naravno, ne voli globalizam jer vjeruje kako je ta ideologija koristila moć Sjedinjenih Država kao sredstvo za ciljeve koji nisu uvijek bili u dosluhu s američkim nacionalnim interesima. U tome je bio u pravu, ali je pitanje je li globalizam uopće moguć bez hegemonije jedne sile? Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta. Drugim riječima, pokušao je učvrstiti američku hegemoniju tako što bi neutralizirao negativne efekte globalizma na tu hegemoniju.
Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'
VIDEO Dragan Bagić: Nakon Splita, svašta je moguće, Plenković je izgubio kontrolu
Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor
Želite prijaviti greške?
Što sada čeka Srbiju? Vučić može pasti tek pod ovim uvjetom
Njemačka pali motore: Nakon dvije godine u recesiji, vlada procjenjuje da će gospodarstvo ponovno rasti
Garcia u Hajduku nije dobio nijednu veliku utakmicu. U iduća četiri kola čekaju ga ključni dvoboji
Kada uđem u banku, zaposlenici me gledaju sa simpatijama – pa i oni su ugovarali kredite u francima. Srećom, novi slučaj Franak nije moguć
Još iz kategorije
Sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi!
Ali stvar je smiješna, ako bolje promislite. Cijeli život slušate onu rečenicu iz drame 'Hrvatski Faust', koju je autor Slobodan Šnajder posudio od svoje bake, a pogrešno je pripisana Miroslavu Krleži: Sačuvaj me, Bože, srpskog junaštva i hrvatske kulture. A sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Nedostaje još jedna kockica u tom tragičnom mozaiku, a to je pravda koja mora pronaći put do onih koji su pomislili da su ubili i njega i njegovu ideju
Roboti uče kako se 'razmnožavati', uskoro će nas početi i tračati
Kako su objasnili programeri, botovi prelaze na GGWave, način prijenosa podataka putem zvučnih valova umjesto izgovorenih riječi. Starkov i Pidkuiko razvili su ga kako bi omogućili prijenos podataka temeljen na zvuku između nepovezanih uređaja.
'A šta će svit reć' o hrvatskom dobru
U percepciji javnosti teme prostornog planiranja odjekuju gotovo isključivo negativnim konotacijama – korupcijom, manipulacijom, nestručnim planiranjem
Zbogom ideologiji! Rusi i Kinezi ne slave trijumf ljevice u New Yorku
Danas između SAD-a i Kine (ili Rusije) postoji prije svega sukob oko nacionalnih interesa, a ne ideologije
Zabrani li Tomašević Thompsona u Areni, mogao bi mu se dogoditi Thompson na Trgu
Zašto je Thompson prije izbora Možemo, a poslije izbora Nemožemo, pitanje je sad. Retoričko pitanje, zato nema upitnika. Očito se nakon pobjede na izborima treba oprati pred vlastitim biračima
Svako je nasilje za osudu, društvo mora štititi manjine
Svako nasilje je za osudu i društvo mora štititi svoje manjine jer manjine su Hrvatska. To je naša odgovornost koja proizlazi iz slobode za koju su poginuli mnogi hrvatski mladići, ali i Srbi ratujući na strani Hrvatske vojske
Što će se postići zabranom mobitela na pola sata?
Barem smo se sa zabranom korištenja mobitela u školi pridružili trendovima u nekim državama EU.
Del Boy i Rodney vjeruju da će 'u ovo doba sljedeće godine' biti nadomak EU
Komisijino izvješće bilježi nazadovanje Srbije, ali ostavlja europsku ruku ispruženom prema Srbiji, pod uvjetom korjenitijih promjena.