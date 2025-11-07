Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Hegemonija i globalizam idu ruku pod ruku, uvjerio se u to i Trump na susretu s Xijem

Trump i Xi Jinping
Reuters/Pixsell
07.11.2025. u 12:46

Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta

Nakon svršetka Hladnog rata jedna je stvar u ovom svijetu postala svima jasna: Sjedinjene Države objedinile su krunu nedvojbenih vladara svijeta u svim kategorijama – politički, ekonomski i kulturno. Svaki međunarodni politički spor na kraju se rješavao u Washingtonu; snaga dolara prodirala je i na najzatvorenija tržišta i podupirala ekonomsku globalizaciju; Hollywood je kreirao globalne trendove u kulturi. Činilo se nespornim kako će 21. stoljeće biti Američko stoljeće. U tom je duhu u međuvremenu karijerno stasala čitava jedna generacija političara, ekonomista i umjetnika – ono što se uobičajeno naziva elitom. To su mahom ljudi koji trenutačno donose političke odluke i kreiraju društveni ukus. Mudrost na kojoj su oni izgradili karijere jednostavna je, i glasi – sunce izlazi na zapadu i prema tome se treba orijentirati. Iako je na početku svog prvog mandata u Bijeloj kući objavio rat globalizmu, u taj se mindset američke hegemonije jako lijepo uklopio i sadašnji američki predsjednik. Trump, naravno, ne voli globalizam jer vjeruje kako je ta ideologija koristila moć Sjedinjenih Država kao sredstvo za ciljeve koji nisu uvijek bili u dosluhu s američkim nacionalnim interesima. U tome je bio u pravu, ali je pitanje je li globalizam uopće moguć bez hegemonije jedne sile? Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta. Drugim riječima, pokušao je učvrstiti američku hegemoniju tako što bi neutralizirao negativne efekte globalizma na tu hegemoniju.

Ključne riječi
SAD Hollywood hegemonija Globalizam Xi Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja