Dogovor na pomolu

Hamas prihvatio prijedlog o 60-dnevnom primirju, čeka se odgovor Izraela

Reuters
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
18.08.2025.
u 20:15

Izvor upoznat s pregovorima rekao je da je prijedlog gotovo identičan onome koji je prošli put predložio posebni američki izaslanik Steve Witkoff, a Izrael prihvatio.

Hamas je prihvatio posljednji prijedlog za 60-dnevnim primirjem s Izraelom koje uključuje povratak polovice izraelskih talaca koje skupina drži u Gazi, dok će Izrael pustiti neke palestinske zatvorenike, rekli su egipatski izvori u ponedjeljak. Viši dužnosnik Hamasa Basem Naim napisao je na Facebooku: "Pokret je dao svoje odobrenje za prijedlog koji su izložili posrednici." Izrel zasad nije komentirao tu vijest.

Službeni egipatski izvor rekao je da posljednji prijedlog uključuje prekid izraelskih vojnih operacija na 60 dana i put prema sveobuhvatnom sporazumu kojim bi se završio gotovo dvogodišnji rat. Izvor upoznat s pregovorima rekao je da je prijedlog gotovo identičan onome koji je prošli put predložio posebni američki izaslanik Steve Witkoff, a Izrael prihvatio.

Planovi Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gazom uzbunio je međunarodnu zajednicu kao i same Izraelce koji su u nedjelju u desecima tisuća održali jedan od najvećih prosvjeda od početka napada na Gazu, pozivajući na kraj rata i puštanje preostalih 50 talaca. Izraelski dužnosnici vjeruju da ih je još 20 živo. Najavljena ofenziva potaknula je egipatske i katarske posrednike da ulože dodatne napore kako bi postigli sporazum o prekidu vatre.

Ključne riječi
Izrael Gaza Hamas

Komentara 1

MP
marinko.przolica
21:44 18.08.2025.

Zašto li su se Hamasovci predomislili? Zato što su francuzi i englezi obečali priznat palestinu ili zato što je izrael od usa dobio blagoslov za okupaciju gaze? Ja bi rekao ovo prvo... Sada će malo pregovarat i sklopit primirje krajem mjeseca kada će iran odbiti prihvatiti panarapski sporazum o obogačivanju urana. Onda mjesec razvaljivanja irana, pa mjesec nadopune zaliha i servisiranje aviona, pa opet na gazu ako bude trebalo...

