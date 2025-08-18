Bivši šef izraelske obavještajne službe: 'Smrt 50 tisuća ljudi u Gazi je potreba za buduće generacije'

Bivši šef izraelske vojne obavještajne službe kazao je kako je smrt desetaka tisuća Palestinaca u Gazi "potrebne i zahtijevane za buduće generacije". Čuje se tu u audio zapisu kojeg je objavila izraelska televizija. "Za sve što se dogodilo 7. listopada, za svaku osobu 7. listopada, 50 Palestinaca mora umrijeti", rekao je general-major Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Aharon Haliva u snimkama koje je u petak objavila izraelska televizija Channel 12. "Nije važno jesu li to djeca. Činjenica da je već 50.000 mrtvih u Gazi potrebna je i zahtijevana za buduće generacije - rekao je Haliva u snimkama.

Kako piše CNN, nije jasno kada je govorio, ali broj ubijenih u Gazi premašio je 50.000 u ožujku. "Nema izbora, s vremena na vrijeme, potrebna im je Nakba kako bi osjetili cijenu - rekao je Haliva. Nakba, ili "katastrofa" na arapskom, ključni je događaj u palestinskoj povijesti kada je oko 700.000 Palestinaca pobjeglo ili bilo protjerano iz svojih domova od strane oružanih židovskih skupina 1948. godine tijekom osnivanja Države Izrael.

Haliva je bio šef izraelske vojne obavještajne službe 7. listopada 2023., kada je Hamas pokrenuo napade na južni Izrael u kojima je ubijeno 1.200 ljudi, a još 250 oteto. Podnio je ostavku u travnju 2024. zbog svoje "odgovornosti u vodstvu", postavši prvi visoki časnik IDF-a koji je to učinio. Duge snimke čine se dijelom dugih razgovora s Halivom, ali Channel 12 ne identificira osobu s kojom umirovljeni časnik razgovara. Halivina središnja tvrdnja koju je iznio u snimkama jest da izraelska vojska nije jedina organizacija odgovorna za propuste koji su doveli do napada 7. listopada.

On krivi izraelsko političko vodstvo i Shin Bet, unutarnju sigurnosnu službu, jer su vjerovali da Hamas neće izvesti napad. U izjavi za izraelski Channel 12, Haliva je rekao da su snimke izgovorene u "zatvorenom forumu i da jedino može žaliti zbog toga". Nazvao je snimke "fragmentima djelomičnih stvari, koje ne mogu odražavati cjelokupnu sliku, posebno kada je riječ o složenim, detaljnim pitanjima, od kojih je većina visoko povjerljiva".

Izrael se suočava s rastućom kritikom zbog rata u Gazi i novih planova za okupaciju grada Gaze. Prošli tjedan, premijer Novog Zelanda Christopher Luxon rekao je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "izgubio razum" i da bi preuzimanje grada Gaze bilo "apsolutno, potpuno neprihvatljivo". U petak je danska premijerka Mette Frederiksen u intervjuu za novine Jyllands-Posten rekla da je "Netanyahu sada sam po sebi problem". Hamas je u izjavi osudio Halivine izjave i rekao da audiozapis "potvrđuje da su zločini protiv našeg naroda odluke na visokoj razini i službena politika političkog i sigurnosnog vodstva neprijatelja".

Izvješće Posebnog odbora Ujedinjenih naroda objavljeno prošlog studenog utvrdilo je da je ponašanje Izraela u Gazi "u skladu s karakteristikama genocida". Prošli mjesec, dvije izraelske skupine za ljudska prava također su optužile Izrael za počinjenje genocida u Gazi. Izraelska vojska je rekla da je taj zaključak "potpuno neosnovan".Izrael je više puta odbacivao optužbe za genocid, tvrdeći da djeluje u skladu s međunarodnim pravom.