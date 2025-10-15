Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
STIGLA POTVRDA

Hamas predao tijela još četiri taoca nakon prijetnji Izraela i Trumpa

Red Cross receives bodies of hostages from Hamas as part of Gaza ceasefire swap
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS
1/3
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
15.10.2025.
u 05:30

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna, Hamas je ubrzo preuzeo kontrolu na ulicama u urbanim područjima Gaze

Hamas je u utorak navečer vratio Izraelu tijela još četiri taoca nakon što je Izrael zaprijetio da će smanjiti dotok humanitarne pomoći u Gazu, a američki predsjednik Donald Trump da će upotrijebiti silu protiv palestinske militantne skupine ako se ne razoruža. Izraelska vojska je u utorak objavila da će u Gazu puštati 300 umjesto dogovorenih 600 kamiona dnevno jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca". Nekoliko sati kasnije, Hamas je informirao posrednike da će tijela predati Izraelu u 21 sat, rekao je dobro upućen izvor Reutersu. Posije je izraelska vojska potvrdila da je Crveni križ preuzeo od Hamasa četiri lijesa i da su na putu prema izraelskim snagama. 

Trump je u utorak rekao da je poručio Hamasu da se mora razoružati ili će na to biti prisiljen. "Ako se ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati. I to će se dogoditi brzo i možda nasilno", rekao je Trump u Bijeloj kući.

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna, Hamas je ubrzo preuzeo kontrolu na ulicama u urbanim područjima Gaze. Videosnimka objavljena u utorak na X-u prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mjestu južno od grada Gaze, uz veliku gomilu promatrača. Očevici su telefonom rekli da je Hamas optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom. Izvor iz Hamasa je potvrdio da je snimka nastala u ponedjeljak i da su Hamasovi borci sudjelovali u egzekucijama. 

Trumpov mirovni plan za Gazu predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, trebala odreći i svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi. No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red. Trump je ranije rekao da je SAD dopustio Hamasu privremenu upotrebu oružja protiv suparničkih skupina.
Stiže nam zima kakvu dugo nismo vidjeli: Meteorolozi upozorili na neobične promjene
Ključne riječi
Gaza taoci Izrael Hamas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još