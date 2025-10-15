Hamas predao tijela još četiri taoca nakon prijetnji Izraela i Trumpa

Hamas je u utorak navečer vratio Izraelu tijela još četiri taoca nakon što je Izrael zaprijetio da će smanjiti dotok humanitarne pomoći u Gazu, a američki predsjednik Donald Trump da će upotrijebiti silu protiv palestinske militantne skupine ako se ne razoruža. Izraelska vojska je u utorak objavila da će u Gazu puštati 300 umjesto dogovorenih 600 kamiona dnevno jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca". Nekoliko sati kasnije, Hamas je informirao posrednike da će tijela predati Izraelu u 21 sat, rekao je dobro upućen izvor Reutersu. Posije je izraelska vojska potvrdila da je Crveni križ preuzeo od Hamasa četiri lijesa i da su na putu prema izraelskim snagama.

Trump je u utorak rekao da je poručio Hamasu da se mora razoružati ili će na to biti prisiljen. "Ako se ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati. I to će se dogoditi brzo i možda nasilno", rekao je Trump u Bijeloj kući.

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna, Hamas je ubrzo preuzeo kontrolu na ulicama u urbanim područjima Gaze. Videosnimka objavljena u utorak na X-u prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mjestu južno od grada Gaze, uz veliku gomilu promatrača. Očevici su telefonom rekli da je Hamas optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom. Izvor iz Hamasa je potvrdio da je snimka nastala u ponedjeljak i da su Hamasovi borci sudjelovali u egzekucijama.

Trumpov mirovni plan za Gazu predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, trebala odreći i svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi. No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red. Trump je ranije rekao da je SAD dopustio Hamasu privremenu upotrebu oružja protiv suparničkih skupina.