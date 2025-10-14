Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NAORUŽANI PRIPADNICI HAMASA

Objavljene uznemirujuće snimke javnih pogubljenja u Gazi. BBC potvrdio da su autentične

Hostages-prisoners swap and ceasefire deal between Hamas and Israel
Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
1/3
Autori: Vecernji.hr , Hina
14.10.2025.
u 20:30

Iako ne može potvrditi identitet maskiranih naoružanih osoba, BBC ističe kako se čini da neki od njih nose zelene trake za glavu povezane s Hamasom

Objavljene su potresne snimke koje prikazuju javno pogubljenje u Gazi. BBC je potvrdio njihovu autentičnost te naveo kako su pogubljenja sinoć izvršili naoružani pripadnici Hamasa. Na snimkama, koje nećemo podijeliti s obzirom na njihov uznemirujući sadržaj, vidi se nekoliko naoružanih muškaraca koji postrojavaju osam osoba čije su ruke vezane na leđima. Nalazili su se na javnom trgu okruženi velikom gomilom. 

Iako ne može potvrditi identitet maskiranih naoružanih osoba, BBC ističe kako se čini da neki od njih nose zelene trake za glavu povezane s Hamasom. Nakon što su muškarci otvorili vatru i ubili svih osam osoba, iz gomile su se čuli uzvici "Allahu Akbar". 

Koristeći znakove vidljive u videima i uspoređujući raspored ulica s javno dostupnim kartama, potvrđeno je da je video snimljen na glavnoj cesti u gradu Gazi. Hamas je u izjavi, bez pružanja dokaza, tvrdio da su pogubljene osobe bili "kriminalci i suradnici Izraela".

Izvješća o osobama koje je pogubio Hamas i ona o razmjeni vatre sa suparničkim snagama raširila su nemir u utorak u Pojasu Gaze i drugdje, samo dan nakon što je potpisan teško izboreni sporazum o prekidu vatre s Izraelom.

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna i početka primirja u petak poslijepodne, pojavila su se i izvješća o pucnjavama između jedinica Hamasa i suparničkih bandi. Razne strane navode i nekoliko desetaka smrtnih slučajeva.

Mirovni plan za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, također trebala odreći svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi. No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red, piše agencija dpa. Prema Trumpovim riječima, SAD je dopustio Hamasu privremenu upotrebu oružja. Trump je novinarima rekao da Hamas pokušava uspostaviti red nakon dvije godine rata.

Trump o Gazi: 'Rat je gotov'
Ključne riječi
Izrael Gaza Hamas

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
20:42 14.10.2025.

Jel postoje snimke nekog od preko 50.000 ubijenih palestinskih žena i djece?

SL
slavenZadravec
21:21 14.10.2025.

Hamas mora biti razoružan / nestati, ali istovremeno moraju biti formirane palestinske oružane snage (vojska buduće palestinske države) koje se imaju pravo braniti protiv izraelske blokade Gaze i protiv okupacije Zapadne obale.

GR
GriffoFoxburr
21:10 14.10.2025.

Kreće demonizacija Palestinaca…ponovno. Guglati: “October 7 stand-down order”. Za one koji još ne znaju - IDF je dopustio Hamasu da toga dana prije dvije godine uđu iz Gaze. Sve je laž što dođe iz Izraela, ama baš sve.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još