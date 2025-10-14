Objavljene uznemirujuće snimke javnih pogubljenja u Gazi. BBC potvrdio da su autentične

Objavljene su potresne snimke koje prikazuju javno pogubljenje u Gazi. BBC je potvrdio njihovu autentičnost te naveo kako su pogubljenja sinoć izvršili naoružani pripadnici Hamasa. Na snimkama, koje nećemo podijeliti s obzirom na njihov uznemirujući sadržaj, vidi se nekoliko naoružanih muškaraca koji postrojavaju osam osoba čije su ruke vezane na leđima. Nalazili su se na javnom trgu okruženi velikom gomilom.

Iako ne može potvrditi identitet maskiranih naoružanih osoba, BBC ističe kako se čini da neki od njih nose zelene trake za glavu povezane s Hamasom. Nakon što su muškarci otvorili vatru i ubili svih osam osoba, iz gomile su se čuli uzvici "Allahu Akbar".

Koristeći znakove vidljive u videima i uspoređujući raspored ulica s javno dostupnim kartama, potvrđeno je da je video snimljen na glavnoj cesti u gradu Gazi. Hamas je u izjavi, bez pružanja dokaza, tvrdio da su pogubljene osobe bili "kriminalci i suradnici Izraela".

Izvješća o osobama koje je pogubio Hamas i ona o razmjeni vatre sa suparničkim snagama raširila su nemir u utorak u Pojasu Gaze i drugdje, samo dan nakon što je potpisan teško izboreni sporazum o prekidu vatre s Izraelom.

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna i početka primirja u petak poslijepodne, pojavila su se i izvješća o pucnjavama između jedinica Hamasa i suparničkih bandi. Razne strane navode i nekoliko desetaka smrtnih slučajeva.

Mirovni plan za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, također trebala odreći svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi. No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red, piše agencija dpa. Prema Trumpovim riječima, SAD je dopustio Hamasu privremenu upotrebu oružja. Trump je novinarima rekao da Hamas pokušava uspostaviti red nakon dvije godine rata.