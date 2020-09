Hajka na influencere: Zašto postoji generacijski jaz između “lake zarade” i “kruha bez motike”?

Mikroinfluenceri su "obični", većini ljudi anonimni pojedinci koji se trude zanimljivim objavama i videouracima na Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTubeu i TikToku privući što više pratitelja. I to je ono što tvrtke koje ih angažiraju najviše zanima.

Takva vrsta utjecaja na potrošače, posebno mlađe od 35, u velikom je porastu u svijetu već godinama, a u Hrvatskoj još izaziva čuđenje i osude, kao što je slučaj s influencericom koja se našla na stupu srama kad je objavljeno da je u jednom porečkom restoranu tražila besplatnu večeru, a zauzvrat ponudila pozitivan osvrt za svoje pratitelje.

"Netipični oblici rada"

- Pojam influencera obuhvaća širok raspon ljudi i djelatnosti. U javnosti je najzastupljeniji prototip mlađe ženske osobe koja se „naslikava", a usto popratnim tekstualnim komentarima izvješćuje o svojim putovanjima i modnim odabirima. Koliko god ovdašnja situacija na influencerskoj sceni bila siromašnija od onih u većim i razvijenijim zapadnim zemljama, i kod nas se taj fenomen širi. Premda je domaća publika brojčano inferiorna, i ovdje se stvaraju određene tržišne niše, odnosno jača potražnja za pojedinim temama, proizvodima pa i životnim stilovima koji se mogu povezati s konkretnim, poznatim osobama - kaže sociolog dr. sc. Ozren Biti s Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Najuspješniji među influencerima uspijevaju, pojašnjava, svojim objavama privući pozornost ne samo pratitelja nego, zahvaljujući tome, i relevantnih korporacija i medija, konvertirajući na taj način "socijalni" u "ekonomski" kapital. U tom svjetlu treba, kaže, promotriti ne samo napore mlađih generacija da postanu utjecajni na društvenim mrežama, već i nastojanja celebrityja s estrade da prošire svoju djelatnost, a tako i slavu, na društvene medije.

- Istodobno, s obzirom na koronakrizu u svijetu i zemlji te na društvene i gospodarske posljedice potresa u Zagrebu, nemalom dijelu populacije u Hrvatskoj život je otežan, ljudi ostaju bilo bez stalnih poslova ili mogućnosti zarade koja bi bila dostatna za zadovoljavanje osnovnih potreba. Kako su i inače u Hrvatskoj industrijski pogoni u najvećoj mjeri uništeni, poljoprivreda unazađena, a rad, kako materijalni tako i nematerijalni, potplaćen, to sve, u smislu frustracije, utječe na negativnu percepciju svakog pokušaja "lakog" stjecanja novca, na slabo vrednovanje netipičnih oblika rada, ponajprije povezanih s digitalnim dobom i novim medijima. Ujedno se osjeća postojanje senzibiliteta starijih generacija prema "žuljevitim rukama" i "grijanju stolaca", a averzije prema "kruhu bez motike". Dakle, može se govoriti i o svojevrsnom generacijskom jazu - smatra Biti te dodaje kako je izvjesno da se to neće u skorije vrijeme promijeniti, no bilo bi poželjno da informiranost i argumenti u tim polemikama dospiju u prvi plan.

Tvrtke su prije koristile poznate osobe za snimanje reklama, no nove tehnologije danas omogućavaju svakome da se pokuša izboriti za svoje mjesto. I zarađivati. Svojedobno je u javnost dospio cjenik jedne glumice koja je za tromjesečni paket usluga u kojem su uključene objave na blogu i Instagramu tražila 61.500 kuna. Informatički stručnjak Marko Rakar kaže da postoji "klinčadija" o kojoj se malo zna, ali i skupine influencera koji se time bave profesionalno, najčešće u kombinaciji s drugim aranžmanima. Na primjer, neka televizijska voditeljica ili stand-up komičar povremeno dogovore takve poslove i nadopunjavaju ih sa svojom profesijom. Tvrtke ih plaćaju da promoviraju neki brend.

Malen doseg

- Naše je prokletstvo što smo mala zemlja i malo tržište. Teško je doći i platiti dovoljno nekoga jer je maksimalan doseg ljudi koji taj netko može okupiti razmjerno mali. Ekonomska vrijednost angažmana je ograničena. Nije isto jeste li influencer u Njemačkoj ili ovdje gdje je doseg i utjecaj, a time i honorar, manji - kaže Rakar koji je i sam imao slične aranžmane za poznate tvrtke.

- Ideja tvrtki koje angažiraju influencere je da ljudi više vjeruju drugim konkretnim ljudima nego oglasu - napominje.