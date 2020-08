Naša influencerica tražila od restorana besplatnu večeru u Poreču, a oni joj neviđeno poklopili

Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo - napisalo je osoblje jednog restorana u Poreču 20-godišnjoj influcencerici Doris Stanković nakon što im je ponudila suradnju u obliku kompenzacije tako što je htjela objaviti fotografiju na Instagramu označivši ih na svom profilu.

Tražila je točnije besplatno jelo za označavanje restorana na Instagramu, a kad je stigao odgovor restorana nije joj se svidio.

"I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Wiliams, Will Smith. Vi možete doći kod nas i jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe", poručili su joj nakon ponude, a odbijanje joj je jako teško palo jer je na svom TikToku odlučila oblatiti restoran što je odjeknulo na Twitteru te je zbog istog postala i predmet ismijavanja.

Nakon što je video obišao regiju, objavu je komentirala i novinarka Maja Sever.