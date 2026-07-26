Što se zna o napadaču iz Njemačke? Osuđen zbog pripreme terorističkog djela, ali nije završio u zatvoru

Berlinska policija locirala je 21-godišnjeg Abdula B., osumnjičenog za jučerašnji napad. Prema pisanju njemačkog Bilda, policijska akcija provedena je u vrtnoj kućici na području četvrti Spandau, gdje je intervenirala specijalna policijska postrojba. Tijekom operacije došlo je do uporabe vatrenog oružja, a osumnjičenik je zadobio smrtonosne ozljede. Iz berlinske policije potvrđeno je da je preminuo nakon što su policijski službenici zapucali na njega. Bijeli kombi skrenuo je u subotu navečer s ceste u berlinski Tiergarten, nekoliko stotina metara od trase velike Povorke ponosa koja je prije toga prošla središtem grada. Na stazama u parku još je bilo ljudi. Vozilo je prešlo oko 450 metara u Tiergartenu, gazeći ljude, prije nego što se zabilo u stablo. Jedna osoba je poginula, deseci su ozlijeđeni, a njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da je napadač, osim kombija, kao oružje koristio i mačetu.

Kada je policija stigla, kombi je bio prazan. Brzo su rekonstruirali situaciju te objavili identitet i fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B., uz upozorenje građanima da mu ne prilaze jer bi mogao biti naoružan i opasan. Dobrindt je rekao da sve upućuje na islamistički teroristički napad. Kancelar Friedrich Merz uključio se u krizni sastanak Ministarstva unutarnjih poslova te poručio da će učiniti sve kako bi taj “strašan čin” bio potpuno rasvijetljen, a odgovorni kažnjeni. No njemačke službe, međutim, nisu počele tražiti Abdula B.u subotu navečer. Poznavale su ga godinama. Još kao tinejdžer privukao je pozornost sigurnosnih službi, a od 16. godine bio je evidentiran kao pripadnik berlinske islamističke scene. Prema informacijama njemačkih medija, službe su ga vodile kao islamističku prijetnju. Smatrale su ga radikaliziranim i spremnim na nasilje.

Sumnjalo se i da je pokušao otići u Siriju kako bi se pridružio Islamskoj državi. Krajem 2025., nakon povratka iz Libanona, uhićen je na berlinskom aerodromu zbog sumnje da je pripremao terorističko kazneno djelo. U istražnom pritvoru ostao je do svibnja, kada je nepravomoćno osuđen na godinu i deset mjeseci maloljetničkog zatvora. Sud ga, međutim, nije poslao na izdržavanje kazne, nego mu je odobrio posebnu mjeru maloljetničkog prava kojom se odluka o izvršenju kazne odgađa. Presuda, prema njemačkim medijima, još nije pravomoćna jer se tužiteljstvo žalilo. Ni nakon izlaska iz pritvora nije nestao s radara. Službe su ga povremeno pratile i nadzirale mu telefon. Kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju oružja, policija je pretražila njegov dom, no pokazalo se da je riječ o igrački. Kao jedan od uvjeta nakon izlaska na slobodu trebao se uključiti i u program deradikalizacije.

Do subote je obavio dva razgovora, a treći je bio zakazan za sljedeći tjedan. Abdul B. ondje je djelovao prijateljski i suradljivo, ali savjetnici su, prema informacijama, već imali dvojbe oko toga koliko ozbiljno pristupa razgovorima. Slučaj je za vlasti dodatno neugodan jer jedan od odgovora koji se nakon islamističkih napada redovito pojavljuje u njemačkoj politici ovdje nije moguć. Abdul B. njemački je državljanin. Dobrindt je rekao da je rođen 2005. u Njemačkoj kao njemački državljanin, tri godine nakon što je državljanstvo dobila njegova majka. Stoga ga nije moguće- deportirati.

Politička rasprava počela je dok je potraga još trajala. Zamjenik predsjednika parlamentarnog kluba CDU/CSU-a Günter Krings zatražio je stroži pristup prema islamistima: one koje se zbog njemačkog državljanstva ne mogu protjerati, rekao je, treba “trajno držati iza rešetaka”. Dobrindt je istodobno od saveznih zemalja zatražio da ponovno provjere sigurnosne mjere za velika okupljanja. U Hamburgu, gdje se sljedeće subote na Povorci ponosa očekuju stotine tisuća ljudi, organizatori su već za nedjelju sazvali okupljanje u znak solidarnosti s Berlinom.