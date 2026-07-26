Korčula je jedan od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova na Mediteranu

Ne poznajem osobu koja je bila na Korčuli i da se s tog otoka vratila s ijednom ružnom riječku o bilo čemu što je vidjela i doživjela u mjestu koje su voljeli još i Grci i Rimljani. Stoljeća su ovom gradu udahnula mudrost koja se i danas osjeća kroz raspored ulica, planiranu gradnju zidina koje i danas opasuju grad koji se uzdiže iz mora. Svaka kuća u gradu ima svoju priču, svaki trg, položaj kuće, njihova visina, otvori, sve ima svoje razloge i svi su okrenuti boljem životu njegovih stanovnika do te mjere da bi se neki koji danas (ne)razmišljaju o širenju gradova trebali ugledati na tadašnje urbaniste Korčule i pitati se rade li svoj posao na dobrobit ljudi. Svaki posjet gradu koji domaći i strani turisti opisuju kao jedinstvenu lokaciju, dokazuje koliko je Korčula zanimljiva, pa i da svaki puta grad obilazite s turističkim vodičem, uvijek ćete čuti nešto novo.

Ples moreška, kuća posvećena svjetskom putopiscu Marku Polo, raspored ulica na otoku u obliku riblje kosti, tek su dio priče o životu otoka. Povijest Korčule, naime, seže više od dvije tisuće godina unatrag. Otok su naseljavali Grci, Iliri, Rimljani, Mlečani i Austrijanci, a svaka je civilizacija ostavila svoj trag u arhitekturi, običajima i načinu života. Najveći dragulj svakako je stari grad Korčula, jedan od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova na Mediteranu. Opasan snažnim kamenim zidinama i kulama, često ga nazivaju "malim Dubrovnikom", no Korčula ima vlastiti identitet. Posebnost njezine urbanističke strukture krije se u rasporedu ulica koje podsjećaju na riblju kost.

Bogata povijest grada

- Taj raspored nije nastao slučajno, projektiran je kako bi zaštitio stanovnike od jakih vjetrova, a istovremeno omogućio dovoljno svježine tijekom ljetnih mjeseci – ispričat će vam vodič i reći da na otoku morate ostati par dana kako biste istražili brojne plaže i skrivene uvale uokolo otoka.

Gotovo da nema posjetitelja koji u Korčulu dođe, a da ne poželi saznati nešto više o Marku Polu. - Lokalnoj tradicija kaže da je upravo ovdje, u 13. stoljeću rođen jedan od najvećih svjetskih putnika i istraživača. U staroj gradskoj jezgri nalazi se Marko Polo Centar, interpretacijski prostor koji posjetitelje vodi kroz život čovjeka čija su putovanja promijenila pogled Europe na Daleki istok. S vrha kule u Centru pruža se jedan od najljepših pogleda na grad, Pelješki kanal i okolne otočiće, a upravo ondje mnogi shvate koliko su more i putovanja oblikovali identitet Korčule, otoka čiji su se stanovnici oduvijek bavili trgovinom, ali i sami izrađivali brodove. Otok je imao jako puno brodogradilišta – dodaje vodič dok s njim obilazimo grad, njegove palače, crkve, samostane...

Korčulani će vam često reći kako je njihovo najveće bogatstvo zemlja. Na otoku gotovo da ne postoji obitelj koja nije povezana s vinogradarstvom, maslinarstvom, ribarstvom, medarstvom ili proizvodnjom domaćih delicija. Naime, na otoku koji je velik 50 kilometara, danas ima gotovo 50 raznih kušaonica koje nude domaće proizvode. Na svakom je posjetitelju da odabere ono što želi kušati i doživjeti, a onda se degustacija pretvara o predivnu priču o povijesti proizvodnje na ovom otoku. Domaćini će vas provesti kroz vinograde, pokazati kako nastaje pošip ili grk, dati vam na degustaciju nekoliko vrsta maslinova ulja ili poslužiti domaći sir, pršut i tek ispečeni kruh. Jedna od nezaobilaznih adresa za sve koji žele upoznati autentične okuse Korčule svakako je OPG Komparak.

Nalazi se nedaleko starih gradskih zidina, na čijim će vas ulaznim vratima dočekati Vlaho Komparak jedan od najznačajnijih medara na otoku koji godinama razvija ekološku proizvodnju meda i pčelinjih proizvoda, a danas njegova obitelj uz med proizvodi i vrhunsko maslinovo ulje, džemove te nagrađivani craft gin TRUT, nastao od meda i aromatičnog mediteranskog bilja. Kada ste u gradu niz je lokacija na kojima može kušati autohtona jela, no ukoliko želite kušati vina koja nastaju na otoku, prava je adresa u samom srcu staroga grada nalazi se Mariola wine bar, mjesto koje je posljednjih godina postalo nezaobilazna adresa za sve koji žele upoznati autohtone okuse otoka, ali i gdje vlasnica Marija Đurić rado priča o povijesti i posebnosti Korčule. Na vinskoj karti nalaze se etikete gotovo svih važnijih korčulanskih vinara, a posebno mjesto zauzimaju autohtone sorte pošip i grk.

Dok mnoga turistička mjesta tijekom ljeta organiziraju uobičajene pučke fešte, Korčula je posljednjih godina otišla korak dalje. Ovdje se uoči Uskrsa održava Vela setemana, što je lokalni naziv za Veliki tjedan, jedan je od najvažnijih vjerskih i kulturnih događaja na Korčuli. Riječ je o višestoljetnoj tradiciji koja uključuje liturgijska slavlja, procesije i djelovanje triju povijesnih korčulanskih bratovština. Upravo zbog svoje jedinstvenosti lani je upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. Na Korčuli se na poseban način,već 20 godina, obilježava Doček pola nove godine. Manifestacija je to koja označava početak ljeta i u kojoj ulice grada preplavi vesela maškarana povorka, a cjelodnevni program završava, kako i priliči- vatrometom, a ova je proslava toliko da gosti po njoj određuju kada će doći na Korčulu.

Što doživjeti na Korčuli?

Turistička zajednica Grada Korčule, na čelu s direktoricom Milijanom Borojević, osmislila je niz manifestacija koje nisu namijenjene samo zabavi turista, nego pričanju autentične priče o otoku, njegovoj povijesti i ljudima. Već krajem srpnja (29.7.) slijedi blagdan svetog Todora (zaštitnika Korčule) i Dan grada. Iako na prvi pogled zvuči poput klasične proslave, riječ je o jednom od najvažnijih dana u životu Korčulana i procesijama koje organiziraju tri bratovštine koje djeluju na ovom otoku. Početkom kolovoza (7-8.8) grad živi za još jednu neobičnu tradiciju-Prvenstvo grada u vaterpolu. Četiri gradske četvrti odmjeravaju snage u natjecanju koje okuplja gotovo cijelu Korčulu. Ljubitelji gastronomije već godinama ne propuštaju Žrnovsku makarunadu (9.8.), manifestaciju posvećenu ručno rađenim žrnovskim makarunima, jednoj od najpoznatijih tradicionalnih tjestenina Dalmacije.

Makaruni se ovdje još uvijek izrađuju ručno, prema receptima koji se prenose generacijama, a kušanje tjestenine i različitih umaka postaje pravi gastro doživljaj. Poseban doživljaj donosi i Festival viteških igara Korčule (30.8.-13.10), koji povezuje gotovo cijeli otok. Moreška, Kumpanjija, Moštra i druge viteške igre stoljećima su simbol Korčule, a tijekom festivala izvode se u različitim mjestima- od Korčule i Žrnova do Pupnata, Čare, Smokvice i Vele Luke. Posjetitelji tako imaju priliku upoznati bogatu nematerijalnu baštinu koja je i danas sastavni dio života lokalnog stanovništva. Rujan će biti i u znaku Festivala svjetla (11.9.), kada kamene ulice, trgovi i zidine postaju pozornica svjetlosnih instalacija i umjetničkih projekcija koje starom gradu daju potpuno novo lice.