VIDEO Detalji drame na moru, skiper pao s jedrilice i nestao: 'Pokušali su mu dobaciti konop, ali onda ga više nisu vidjeli'

Austrijski državljanin, voditelj jedrilice, nestao je nakon pada u more tijekom plovidbe kod otoka Šolte, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Za nestalim se intenzivno traga, no zasad bez rezultata.

Prema priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dojava o padu u more i nestanku voditelja jedrilice zaprimljena je u nedjelju, 26. srpnja, u 9.10 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), posredstvom Županijskog dojavnog centra 112.

Jedrilica s koje je pao skiper Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U trenutku dojave na području nestanka vladali su izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, zbog čega su u akciju traganja i spašavanja uključene sve raspoložive jedinice. U potragu su se uključile dvije spasilačke brodice Ispostave lučke kapetanije Milna, jedna spasilačka brodica hvarske ispostave te tri brodice Pomorske i aerodromske policije Split. Ministarstvo navodi da je u suradnji s Obalnom stražom Republike Hrvatske dogovoreno i zračno traganje. Područje potrage od 11.42 sati nadlijeće zrakoplov tipa Pilatus.

Preostala šesteročlana posada dvotrupne jedrilice, koja je u vlasništvu domaće charter tvrtke, pronađena je neozlijeđena. Svi članovi posade, kao i nestali voditelj, državljani su Austrije.

Kako bi posada mogla sigurno nastaviti plovidbu, u suradnji s charter tvrtkom na jedrilicu je ukrcan zamjenski voditelj koji je preuzeo upravljanje plovilom do sljedećeg odredišta, gdje će posada biti iskrcana. Putem obalne radio postaje ORP Splitradio prema svim sudionicima u plovidbi na području traganja emitira se poruka hitnosti PAN-PAN.

O okolnostima nestanka govorio je Ivan Paušić, voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split, koji je izjavu za medije dao ispred zgrade Lučke kapetanije u Splitu, javlja Dalmacija Danas. "Jutros oko 9.10 sati dobili smo poziv da je jedna osoba pala s jedrilice u more s južne strane Šolte. Odmah nakon poziva angažirane su hitne službe. Pronađena je jedrilica sa šest osoba koje su izjavile da je neposredno prije toga jedna osoba pala u more", kazao je Paušić.

Prema dosad dostupnim informacijama, skiper je krenuo provjeriti konop koji se zapleo oko propelera. "Zbog jakog juga pao je u more, a veliki valovi odnijeli su ga od brodice. Pokušali su mu dobaciti konop, ali nakon nekoliko minuta više ga nisu vidjeli", otkrio je Paušić.

"Angažiran je zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i sve su službe na terenu. Brodice su neprestano na području traganja, a poslana je i brodica Carine. Dok god vremenski uvjeti budu dopuštali, ostat ćemo na terenu", poručio je Paušić.

Na jedrilici je, uz nestalog skipera, bilo još šest austrijskih državljana. Svi su pronađeni neozlijeđeni, a na plovilo je ukrcan zamjenski skiper koji je preuzeo upravljanje.

"Ostale članove posade preuzeo je novi skiper te su krenuli prema luci. Svi su sigurni i nije bilo ozlijeđenih. Nestali skiper austrijski je državljanin, rođen 1980. godine", zaključio je Paušić.