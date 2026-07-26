'Udbaši i Jugoslavenčine kojima smeta hrvatski stijeg na olimpijskim borilištima priveli su Damira Šegotu i njegovu suprugu'

Subota

18. 7. 2026.

Zagrebačka policija u ranim je jutarnjim satima prekinula raskalašenu zabavu u jednoj zagrebačkoj vili na elitnoj adresi. Isprva se činilo da to samo po sebi nije neka važna vijest, ali onda se saznalo da je vlasnik vile Goran Grlić Radman, ujedno i suvlasnik tvrtke Agrotehnika, koji u slobodno vrijeme radi kao ministar vanjskih poslova, a hrvatskoj javnosti poznat je po upečatljivim javnim nastupima u kojima je ljestvicu javnog izričaja podigao na visine nedostupne, a često i nerazumljive, običnim smrtnicima. Na kraju se ispostavilo da je party organiziran zbog prilično neobičnog povoda. Naime, šaroliko društvo koje je u trenutku dolaska policije veselo pjevalo stihove: "…i nikom nije lepše neg' je nam', samo da je tako svaki dan", privuklo je pozornost policijskih službenika, koje je zanimalo što se slavi. "Slavimo pojavu svinjske kuge u Slavoniji", odgovorio im je domaćin, čija se tvrtka bavi spaljivanjem ostataka oboljelih svinja, i ostavio ih u čudu.

Nedjelja

19. 7. 2026.

Španjolska je svjetski prvak u nogometu, ali ni finale SP-a nije moglo proći bez repova. Nezapamćen skandal priredili su Argentinci, koji su na teren izašli s plemenitom namjerom da prebiju Španjolce i postignu jedan gol iz jedanaesterca na Messiju. Međutim, vremešni Lionel zaboravio je u 120 minuta ući u jedanaesterac, pa od penala nije bilo ništa, ali je zato privedeno nekoliko njegovih suigrača kod kojih u pronađene teleskopske palice, bokseri i nekoliko manjih noževa. Svi su pušteni na slobodu, jedino je Paredes zadržan na psihijatrijskom promatranju, nakon što je poslije utakmice pokušao pridaviti igrača Španjolske.

Ponedjeljak

20. 7. 2026.

Iako je riječka vlast uklonila mural posvećen najvećim junacima Domovinskog rata, bez kojih bi Hrvatska još uvijek stenjala pod velikosrpskim jarmom, pripadnici Armade i nekolicina ratnih veterana danas su ponovno napravili mural na Škurinjama. Tijekom Domovinskog rata u Rijeci, doduše, nije bilo posebno oformljene postrojbe HOS-a, ali to ne znači da prema HOS-ovcima narod Rijeke ne osjeća zahvalnost. Svečanom otvaranju murala nazočio je nekadašnji načelnik HOS-a Anto Đapić, koji je predložio da se postavljanje murala proglasi lokalnim praznikom: "Postavljanje našeg borbenog pokliča i grba simboličan je čin povratka Rijeke matici zemlji Hrvatskoj, jer je 3. svibnja 1945. Rijeka okupirana od četničkih Titovih postrojbi", nadahnuto je zagrmio magistar Anto, na što su ga novinari pitali zar Hrvatska nije oslobođena jugoslavenskog jarma '91, na što je Anto odgovorio da "te godine HOS-ovci i nisu nešto posebno priznavali RH i njen glupi Ustav koji je pisao Titin general Franjo."

Utorak

21. 7. 2026.

Gliser obalne straže danas je kasno poslijepodne spasio bračni par starije životne dobi u kanalu između Brača i Hvara. Vijest ni po čemu ne bi bila posebna, da policajci nisu otkrili kako su djed i baka koji su se na ružičastom plamencima na napuhivanje zaputili s Brača na Hvar hrvatski državljani, i to umirovljenici! Kada su ih doveli na sigurno u Vrbosku, okupilo se cijelo mjesto. Neki stariji iznajmljivači su i zaplakali, a kada su čuli da su iz Varaždina, lokalna klapa Kaštilac zapjevala im je "Dobro mi došel prijatel" i "Ja sem Varaždinec, Varaždinec, domovine sin!". Naime, to je prvi put u zadnjih dvadeset godina da se neki bračni par hrvatskih umirovljenika iskrcao na Hvar, a slično je i na Braču, tako da se sada provjerava kako su uopće stigli do Brača, jer oboje imaju mirovinu od po 750 eura.

Srijeda

22. 7. 2026.

Svijet je od danas puno sigurnije mjesto. Zelenski je utjerao Putina u kazneni prostor, Iran samo što nije pao pred moćnim Donaldom i njegovom Melanijom, a danas smo primili velevijest da simpatična, liberalna i veledemokratska Saudijska Arabija, uz Donaldovu pomoć, razvija svoj nuklearni program. Vijest da će Saudijska Arabija jednog dana dobiti nuklearnu bombu odjeknula je i u Beogradu, odakle je Aca Srbin pozvao Ivanku i njezina supruga Jareda Kushnera da dođu u Srbiju i preuzmu srbijanski nuklearni program u Institutu Vinča: "Spremni smo mojim dobrim prijateljima Ivanki i Jaredu pokloniti Vinču samo da i nama dopuste izradu jedne manje bombice čiji bi učinak, pruži li se za to prilika, testirali na jednoj zemlji u komšiluku", rekao je Aca.

Četvrtak

23. 7. 2026.

Duboka država ne miruje! Udbaši i Jugoslavenčine kojima smeta hrvatski stijeg na olimpijskim i drugim borilištima nastavljaju s napadima na hrvatski sport. Banda iz USKOK-a danas je privela direktora Olimpijskog programa HOO-a Damira Šegotu i njegovu suprugu također, i to samo zato što im je Vedran Pavlek navodno u džep tutnuo simboličnu cifru od 160.000 eura, jer je bračni par poželio ulagati u zlato. Oglasio se i Vedran iz Kazahstana: "Iznenađen sam i uvrijeđen uhidbom mog Damira i njegove supruge Žeže i potpuno mi je nejasno o čemu se tu radi. Mislim da sam poštovao sva načela olimpizma. Svi sportaši sanjaju zlato, zar je zločin to što sam Damiru malo pomogao da se i on i Žeža njime okite?"

Petak

24. 7. 2026.

Vijest da je Donald ukinuo carine Srbiji bacila je Acu Srbina u trans: "Ovo je velika vest za proizvođače kajmaka i kačkavalja, ali i za ceo srpski svet. S mojim prijateljem Donaldom širim saradnju i na drugim područjima", izjavio je Aca, ali nije htio otkriti na koja područja misli. Ipak, zagonetno je dodao da će Donaldu pokloniti pola Srbije ako mu dopusti da još jednom posjeti barem tri mjesta u Hrvatskoj. Upitan misli li na Zagreb i Glinu, koje je već posjetio, te na Jasenovac, gdje je bio na školskom izletu, Aca je odgovorio da nije mislio na ta mjesta, nego na Viroviticu, Karlovac i Karlobag.