VIDEO Novi meteotsunami sve iznenadio: Prijeti nevrijeme, dalmatinski otok u pripravnosti, oglasila se gradonačelnica

Kako je i najavljeno danas se očekuju, mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, na srednjem dijelu prolazno i bura, a navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u slabljenju, piše Dalmacija Danas.

Do 14.30 sati najviše kiše palo je u Vodicama, gdje je izmjereno devet litara po četvornome metru, dok je Pula zabilježila osam. Na otvorenom moru razvili su se jači neverini, no oslabjeli su prije dolaska do obale. Vrijeme je obilježilo i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima do 70 kilometara na sat. Slavonija je bila najtoplija s temperaturama do 33 stupnja, dok je u Lici, Gorskom kotaru te dijelovima Dalmacije izmjereno između 21 i 23 stupnja, oko deset manje nego dan ranije.

U Starome Gradu more se oko 13.30 sati podignulo približno 40 centimetara iznad prosjeka te se prelilo na rivu i poplavilo dijelove ugostiteljskih objekata. Razina mora potom se brzo spustila, pa je ukupna oscilacija iznosila oko 55 centimetara. Za hrvatski dio Jadrana Estofex je izdao drugi stupanj upozorenja, dok je DHMZ za obalu proglasio narančasto upozorenje, piše Dalmacija Danas.

Najjače pogoršanje očekuje se kasno poslijepodne i navečer. Oborine će biti vrlo neujednačene: ponegdje ih neće biti, dok lokalno u kratkom vremenu može pasti od 10 do 30 litara kiše po četvornome metru, uz mogućnost izraženijih neverina. Od ponedjeljka slijedi stabilizacija vremena i postupni porast temperature.

Zbog dolaska jakog juga i mogućnosti grmljavinskog nevremena, gradonačelnica Supetra upozorila je kako postoji povećan rizik od izbijanja i širenja požara. Izrazila je nadu da će najavljeno nevrijeme zaobići otok ili ga tek rubno zahvatiti, no naglasila je da su sve vatrogasne snage Vatrogasnog operativnog područja Brač u najvišem stupnju pripravnosti i spremne za hitne intervencije. Ujedno je pozvala građane i turiste na dodatni oprez te ih zamolila da svaki uočeni požar ili sumnju na njegovo izbijanje odmah prijave vatrogascima na broj 193.