HAC lani 'ubrao' 30 posto više cestarine nego 2020.

Lani je na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC) zabilježen promet od 53,034.121 vozila i naplaćena je cestarina u iznosu od 2.680,786.518 kuna bez PDV-a. Prema podacima koje smo dobili od HAC-a, godinu prije ta je tvrtka na svim svojim pravcima zabilježila promet od 42,851.993 vozila, a naplaćena je cestarina u iznosu od 2.059,359.959 kuna bez PDV-a.

Tako je lanjski ukupni promet veći za 23 posto, a iznos naplaćene cestarine za 30 posto u odnosu na 2020. U HAC-u pri tome podsjećaju da se na autocesti A11 Zagreb-Sisak radi olakšanja prolaska hitnih službi, prijevoza pomoći i zbrinjavanja stanovništva pogođenog potresom na području Sisačko-moslavačke županije ne naplaćuje cestarina od 31. prosinca 2020. Osim toga lani, kao ni 2020., nije bilo sezonskog povećanja cijena cestarine od 10 posto tijekom tri ljetna mjeseca.

Najveći prihod na A3

U financijskom smislu najvažniji prihod u 2021. ostvaren je na autocesti A3, u iznosu od 900,783.546 kuna bez PDV-a. Pojedinačno po mjesecima najveći prihod ostvaren je u kolovozu, u iznosu od 428,595.193 kuna bez PDV-a i veći je za 37 posto nego 2020. U HAC-u ističu da prema trenutačno raspoloživim podacima bilježe i porast prometa i naplaćene cestarine na svim svojim autocestama.

Najveći rast prometa lani je zabilježen na A7– Rupa – Rijeka, i to 35,6 posto. Ukupno je tom autocestom u 2020. prošlo nešto više od dva milijuna vozila. Dalmatinom je pak lani prošlo 11,6 milijuna vozila, što je povećanje od 31 posto. U udarna tri ljetna mjeseca A1 je zabilježila rast prometa od 23 posto u lipnju do 34 posto u kolovozu. U srpnju je taj rast iznosio 33 posto. No podaci o prometu iz predsezone i posezonene na toj autocesti koja je glavni pravac za jadransku obalu još su bolji.

Tako je u travnju na A1 zabilježen rast prometa od čak 173 posto u odnosu na isti mjesec 2020. dok je u svibnju taj rast iznosio 48 posto. U rujnu je autocestom Zagreb – Split – Ploče pak prošlo 53 posto više vozila nego u rujnu 2020. Najprometnije je lani bilo na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, koju je koristilo 16,4 milijuna vozila, što je 31,35 posto više nego 2020. Na toj je autocesti u travnju ostvaren rast prometa od 178 posto, a u srpnju i kolovozu kretao se između 55 odnosno 61 posto.

Na A1 udaran kolovoz

Što se tiče prihoda od cestarine, A1 lani je po toj osnovi uprihodovala ukupno 679,7 milijuna kuna, 35,5 posto više nego godinu prije. Udarni mjesec na toj autocesti bio je kolovoz kad je naplaćen 131 milijun kuna od cestarine, što je 38 posto više nego u istom mjeseci 2020. Najveći rast prihoda od cestarine na Dalmatini bio je u mjesecima u kojima je zabilježen i najveći rast prometa – u travnju, svibnju i rujnu.

Na A3, koja je bila najprometnija te je ubrala najveći iznos cestarine u odnosu na ostale HAC-ove autoceste, najveći rast prihoda, gledajući po mjesecima, zabilježen je u kolovozu, i to 108 milijuna kuna što je 60 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. U travnju je pak na A3 naplaćeno 136 posto više cestarine u odnosu na travanj prijašnje godine. Ukupno je riječ o 63 milijuna kuna. U svibnju je pak na A3 naplaćeno 67 posto više cestarine nego u istom mjesecu 2020.