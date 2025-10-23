Groupama grupa ostvarila 450 milijuna eura dobiti u prvih šest mjeseci 2025.

Groupama grupa ostvarila je snažne financijske i operativne rezultate u prvom polugodištu 2025. godine, potvrđujući stabilnost poslovanja, otpornost na tržišne izazove te nastavak rasta u svim ključnim segmentima. Prihod od premija dosegnuo je 12,9 milijardi eura, što predstavlja rast od 7,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je neto dobit porasla na 450 milijuna eura, što je povećanje od 13 %.

Upravni odbor društva Groupama Assurances Mutuelles pod predsjedanjem Laurenta Pouparta 25. rujna razmotrio je objedinjene financijske izvještaje Grupacije za prvo polugodište, a izvještaji su prošli ograničenu reviziju ovlaštenih revizora.

Rast prihoda zabilježen je u svim poslovnim segmentima. U osiguranju imovine i nezgoda prihod je porastao za 6,4 %, u segmentu zdravstvenog osiguranja za 7,3 %, dok su štednja i mirovine zabilježila rast od 9,1 %. Prihod od osiguranja u skladu s IFRS 17 standardom iznosio je 8,3 milijarde eura.

Na razini ekonomske operativne dobiti ostvaren je rezultat od 503 milijuna eura, što predstavlja rast od 23 % u usporedbi s prvim polugodištem 2024. godine. Kombinirani omjer poboljšan je na 94,1 %, čime je potvrđena efikasnost poslovanja, unatoč izazovima vezanima uz vremenske nepogode koje su obilježile razdoblje, uključujući ciklon Garance na otoku Réunion te snažna olujna nevremena u lipnju u kontinentalnoj Francuskoj.

Na domaćem francuskom tržištu, ukupni prihod od osiguranja iznosio je 11,0 milijardi eura, što je povećanje od 6,2 %. U segmentu osiguranja imovine i nezgoda ostvaren je prihod od 5,6 milijardi eura, s rastom u svim podsegmentima – osobito u osiguranju kućanstava, motornih vozila, poduzeća i lokalnih vlasti te poljoprivrednom osiguranju. Zdravstveno osiguranje poraslo je na 3,7 milijardi eura, uz osobito snažan doprinos rasta grupnog unutarnjeg reosiguranja. Segment štednje i mirovina ostvario je prihod od 1,6 milijardi eura, pri čemu je značajan rast ostvaren kod proizvoda denominiranih u eurima.

Na međunarodnim tržištima, Groupama je ostvarila prihod od 1,7 milijardi eura, što predstavlja rast od 12,9 % na usporedivoj osnovi i pri stalnim tečajevima. Najznačajniji rast ostvaren je u Mađarskoj, Rumunjskoj i Italiji, s pozitivnim rezultatima u svim segmentima – osobito u osiguranju motornih vozila i kućanstava, kao i u segmentu zdravstvenog osiguranja. Posebno se ističe rast prihoda u štednji i mirovinama, koji je porastao za 31,6 %, potaknut povećanom potražnjom za proizvodima vezanima uz jedinice fondova i proizvodima u eurima.

Financijsko poslovanje ostvarilo je prihod od 136 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Glavnina tog prihoda ostvarena je putem Groupama Asset Managementa.

Na razini dobiti po segmentima, osiguranje imovine i nezgoda ostvarilo je operativnu dobit od 283 milijuna eura, što je porast od 56 %. Segment zdravstvenog osiguranja dosegnuo je 132 milijuna eura, uz rast od 94 %. Ekonomska operativna dobit u segmentu štednje i mirovina iznosila je 137 milijuna eura, što je niže u odnosu na prošlu godinu, ponajprije zbog izvanrednog učinka komutacije reosiguranja u 2024. godini.

Grupacija je zadržala snažnu kapitalnu poziciju, koja je na dan 30. lipnja 2025. iznosila 11,0 milijardi eura, dok je margina ugovornih usluga (CSM) dosegla 4,1 milijardu eura, uz porast od 8,2 % u odnosu na kraj 2024. godine.

Omjer solventnosti prema Solventnost II standardu, bez prijelaznih mjera, iznosio je 211 %, čime je ostvaren značajan rast u odnosu na kraj 2024. godine. Uključujući prijelazne mjere na tehničke pričuve, omjer iznosi 263 %. Taj porast rezultat je emisije Tier2 duga u iznosu od 500 milijuna eura u svibnju, dobiti ostvarene u razdoblju te pozitivnih tržišnih kretanja.

Financijsku stabilnost Groupama Grupe potvrdila je i bonitetna agencija Fitch Ratings, koja je u prosincu 2024. godine potvrdila kreditni rejting "A+" uz stabilne izglede.

Ostvareni rezultati za prvo polugodište 2025. godine potvrđuju otpornost i stratešku usmjerenost Grupacije, koja nastavlja ulagati u inovacije, održivost i pružanje visokokvalitetnih usluga svojim klijentima u Francuskoj i na međunarodnim tržištima.