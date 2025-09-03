Naši Portali
Ima još malo vremena

Grom je ostao sam, ne pronađe li barem privremeni smještaj, ide u azil

03.09.2025.
u 09:00

Njegov čovjek je umro, a Grom ima samo četiri godine i nije naučen na život u stanu

Grom je imao sve, imao je dom i čovjeka koji ga je volio. Čovjeka uz kojeg je bio kad mu je bilo najteže, kojeg je čuvao do zadnjeg dana života. Njegov čovjek nikad se više neće vratiti, izgubio je bitku s opakom bolešću. Volonteri pokušavaju pronaći barem privremeni smještaj za psa koji više nema nikoga, ne uspiju li do 14. rujna, Grom će završiti u azilu.

– Grom nije naučen na život u stanu pa nije uspio pokušaj njegova udomljavanja. Treba nekoga tko ima puno vremena i strpljenja, nekoga tko će mu pomoći da prođe kroz sve svoje traume i opet vjeruje. Nježan je, dobar, ne pravi štetu. Ima četiri godine i 36 kilograma, zdrav je i naviknut na suživot s macama. U šetnji reagira na druge pse. Za njega tražimo udomitelja koji živi u kući s dvorištem, ali uz uvjet da Grom ima pristup kući i da može spavati unutra – napisali su o Gromu.

Možete li mu pomoći, javite se na Facebook stranicu Malina on wheels na kojoj ćete pronaći i dodatne informacije.
