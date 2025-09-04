Grmoja beskompromisan, Miletić skloniji pregovaranju

U listopadu ili studenome održat će se unutarstranački izbori u Mostu. Ambicije za čelnu poziciju predsjednika Mosta zasad pokazuju Nikola Grmoja i Marin Miletić, dok je Božo Petrov odustao od želje da pokuša i dalje ostati na čelu stranke. Između Grmoje i Miletića, koji je već naznačio da bi mu suradnja s HDZ-om bila prihvatljiva, već su počele javne prepirke koje će se primicanjem izbora vjerojatno intenzivirati. A pitanje je i kako bi ti izbori izgledali da su Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić ostali u Mostu jer bi se vjerojatno i netko od njih dvoje javio za tu poziciju. Stoga smo o svemu porazgovarali s politologom Ivanom Rimcem te politologinjom i komunikologinjom Smiljanom Leinert Novosel.