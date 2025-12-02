Naši Portali
ENERGIJA I POLITIKA

Grlić Radman u SAD-u: Hrvatska LNG strategija mijenja energetski krajolik Europe

Zagreb: Gordan Grlić Radman održao konferenciju za medije
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
02.12.2025.
u 22:04

MVEP je također dodao u objavi na X-u da je senator Budd izrazio "snažnu podršku produbljivanju suradnje SAD-a i Hrvatske u područjima kao što je sigurnost povezana s dronovima te da će uložiti napore u ratifikaciju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja".

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se u utorak u Washingtonu s američkim senatorom Tedom Buddom, a tom prilikom su razgovarali o energetici, s naglaskom na LNG terminal na otoku Krku, naftovod JANAF i Južnu plinsku interkonekciju, objavio je MVEP na X-u. 

Gordan Grlić Radman i republikanski senator Ted Budd razmijenili su mišljenja "o rastućem doprinosu Hrvatske europskoj energetskoj sigurnosti, s posebnim naglaskom na LNG terminal na otoku Krku, naftovod JANAF i Južnu plinsku interkonekciju - sve ključne komponente europskih napora za diverzifikaciju energije", ističe MVEP u objavi na X-u. 

Izgradnjom Južne interkonekcije, odnosno povezivanja BiH s plinskom mrežom u Hrvatskoj preko Zagvozda i Posušja, BiH bi se oslobodila sadašnje ovisnosti o plinu iz Rusije, a istodobno bi dobila pristup LNG terminalu na Krku preko kojega se u Europu doprema američki ukapljeni plin. Razlog zbog kojeg to nije napravljeno ranije bio je prijepor između bošnjačkih i hrvatskih stranaka o tome tko bi bi taj projekt vodio.

Grlić Radman se također sastao i s predsjednikom Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Kongresa, republikanskim kongresnikom Brianom Mastom. Oni su razgovarali o ulozi Hrvatske kao predanog saveznika u NATO-u i stupa energetske otpornosti kroz svoj LNG terminal, te o stabilnosti u jugoistočnoj Europi.

Posebna pozornost posvećena je Bosni i Hercegovini, potvrđujući podršku jednakosti njezina tri konstitutivna naroda i očuvanju sporazuma o podjeli vlasti kao ključa dugoročnog mira i funkcionalnosti, objavio je MVEP na X-u. Grlić Radman boravit će u Sjedinjenim Državama do srijede, a uz bilateralne razgovore sudjelovat će na nekoliko okruglih stolova, sastanaka i panela.

"Naglasak boravka je jačanje veza i razgovora s administracijom i bliskim krugovima Donalda Trumpa na temama poput energetike, (LNG, JANAF, Južna interkonekcija), pitanja članstva RH u OECD-u i pitanja sigurnosti u BiH i na zapadnom Balkanu. Naravno, jedna od tema bit će i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji još stoji u Senatu", rekao je ranije izvor za Hinu. 

