INTERVJU: STJEPAN ADANIĆ

Direktor JANAF-a komentirao napade MOL-a: 'U pozadini svega stoji samo jedno'

Autor
Hassan Haidar Diab
28.11.2025.
u 23:00

Jadranski naftovod se na bavi tumačenjem političkih razloga, ni procjenama zašto je donesena određena međunarodna odluka. Naša je zadaća jednostavna i jasna

U trenutku kada srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje gašenje pogona rafinerije u Pančevu, a pregovori o prodaji udjela u NIS-u s Mađarskom i UAE-om su u tijeku, u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list  predsjednik Uprave JANAF-a, mr. sc. Stjepan Adanić otkriva kako kompanija surađuje s američkim pravnim savjetnicima i Vladom RH kako bi osigurala kontinuitet transporta sirove nafte, te ističe spremnost JANAF-a za tehničku i operativnu realizaciju ugovora u slučaju odobrenja američkih vlasti. Adanić također govori o financijskoj stabilnosti JANAF-a, međunarodnoj diversifikaciji portfelja, pregovorima s MOL Grupom i strateškim ulaganjima koja dodatno jačaju ulogu Hrvatske kao regionalnog energetskog čvorišta.

Ključne riječi
MOL NIS Stjepan Adanić JANAF

