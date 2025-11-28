Direktor JANAF-a komentirao napade MOL-a: 'U pozadini svega stoji samo jedno'

U trenutku kada srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje gašenje pogona rafinerije u Pančevu, a pregovori o prodaji udjela u NIS-u s Mađarskom i UAE-om su u tijeku, u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list predsjednik Uprave JANAF-a, mr. sc. Stjepan Adanić otkriva kako kompanija surađuje s američkim pravnim savjetnicima i Vladom RH kako bi osigurala kontinuitet transporta sirove nafte, te ističe spremnost JANAF-a za tehničku i operativnu realizaciju ugovora u slučaju odobrenja američkih vlasti. Adanić također govori o financijskoj stabilnosti JANAF-a, međunarodnoj diversifikaciji portfelja, pregovorima s MOL Grupom i strateškim ulaganjima koja dodatno jačaju ulogu Hrvatske kao regionalnog energetskog čvorišta.