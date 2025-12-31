U bjelovarskoj bolnici zbog gripe hospitalizirane i četiri bebe

U Općoj bolnici Bjelovar zbog gripe je hospitalizirano osmero bolesnika, među kojima četiri bebe mlađe od godinu dana, a jedan odrasli bolesnik je na intenzivnom odjelu, objavio je u srijedu Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. Od početka sezone u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 249 slučajeva gripe, najviše u Bjelovaru i Daruvaru, pri čemu se virus širi pretežno odraslom populacijom, naveo je ravnatelj županijskog Zavoda Vedran Trupac.

Napominje kako su u posljednjem tjednu za koji postoje podaci, od 22. do 28. prosinca, potvrđena 63 nova slučaja, a tjedan ranije 124 slučaja. Ravnatelj Trupac pojasnio je da pad broja potvrđenih slučajeva nije realan jer liječnici obiteljske medicine u četvrtak i petak, na blagdanje Božića i Štefanja, prošlog tjedna nisu radili te nisu mogli prijavljivati bolesnike, pa će točan broj biti poznat tek poslije Nove godine.

U Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije ostalo je još oko 300 doza cjepiva protiv gripe, a cijepljenje je moguće kod liječnika obiteljske medicine ili u Zavodu. Vrhunac sezonske gripe očekuje se krajem siječnja i početkom veljače, naveo je ravnatelj Trupac.