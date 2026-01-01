Liječnica otkriva jednostavan ritual protiv zimskih virusa: 'Ovo radim čim osjetim da dolazi bolest'

Kako se zimske viroze, prehlade i takozvana “supergripa” ubrzano šire nakon blagdanskih obiteljskih okupljanja, izbjeći bolest mnogima se čini gotovo nemogućom misijom. No, prema dr. Sabini Donnai, liječnici opće prakse i stručnjakinji za dugovječnost, postoje jednostavni, znanstveno utemeljeni koraci koji mogu znatno smanjiti rizik od težeg oboljenja i ubrzati oporavak.

Liječnici svakodnevno savjetuju pacijente kako se oporaviti – više tekućine, dovoljno sna i odmora – no što zapravo rade kada se oni sami počnu osjećati loše? Dr. Donnai otkriva da se i sama oslanja na provjerene, ali često podcijenjene navike. “Kad se ne osjećam dobro, odmah se fokusiram na hidrataciju i jednostavne, domaće obroke koji podržavaju imunološki sustav”, kaže za Daily Mail, “Čim ja ili netko meni blizak osjeti prve simptome, pripremim majčinu pileću juhu – i to ne samo iz sentimentalnih razloga”.

Iako se pileća juha često smatra tek “bapskim lijekom”, znanstvena istraživanja sugeriraju da ona doista ima mjerljive zdravstvene koristi. Nedavni znanstveni pregled pokazao je da juhe na bazi piletine, povrća i začinskog bilja mogu donijeti poboljšanje simptoma akutnih infekcija dišnih putova, uključujući prehladu.

Istraživači vjeruju da su koristi rezultat kombinacije nekoliko faktora: hidratacije, topline, nutritivno bogatih sastojaka i blagih protuupalnih učinaka. Topli temeljac pomaže u unosu tekućine i elektrolita u trenucima kada je apetit slab, dok toplina može ublažiti začepljenost nosa i smiriti nadraženo grlo.

Dr. Donnai također naglašava važnost kvalitete sastojaka, osobito kada je organizam oslabljen. “Vrlo sam svjesna toksičnosti jer ona potiče upalne procese”, objašnjava, “Zato se, kada sam bolesna, gotovo uvijek odlučujem za organske namirnice kako bih smanjila izloženost pesticidima i zagađivačima”.

Organska piletina osigurava lako probavljive proteine i aminokiseline poput cisteina, dok tradicionalno pripremljeni temeljac – od kostiju, hrskavice i vezivnog tkiva – sadrži želatinu, glicin i prolin. Iako se većina dokaza temelji na biokemijskim istraživanjima, poznato je da cistein podržava detoksikacijske procese jetre i pomaže u razgradnji acetaldehida, spoja povezanog s glavoboljom i mučninom.

Zanimljivo je da je cistein kemijski sličan acetilcisteinu, lijeku koji se koristi za razrjeđivanje sluzi i podršku imunološkoj funkciji. Glicin, s druge strane, ima poznata protuupalna svojstva i može umiriti tjelesni odgovor “bori se ili bježi”, koji se često pojačava tijekom infekcije. “To bi moglo objasniti zašto pileća juha djeluje toliko umirujuće kada ste bolesni”, kaže dr. Donnai, “Ne samo da smanjuje stresni odgovor organizma, već može potaknuti i kvalitetniji san – a san je ključan za oporavak imunološkog sustava”.

Njezin recept obično uključuje mrkvu, luk, češnjak i celer. Mrkva je bogata beta-karotenom, za koji Nacionalni institut za zdravlje navodi da podržava imunološke funkcije i pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa. Češnjak je također poznat po svom povoljnom učinku na imunitet, a istraživanja sugeriraju da djeluje protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita.

No, prema dr. Donnai, najveća prednost juhe nije samo u pojedinim nutrijentima. “Juha je lagana za crijeva i metabolički ne opterećuje organizam”, objašnjava, “To omogućuje tijelu da energiju usmjeri na imunološku obranu i oporavak, umjesto na tešku probavu – što vam može pomoći da se brže osjećate bolje”.

Uz pravilnu prehranu, san ostaje jednako važan saveznik. Tijekom sna tijelo se obnavlja i jača imunološki odgovor, zbog čega je, zaključuje liječnica, kvalitetan odmor jednako važan kao i ono što stavljamo na tanjur.

