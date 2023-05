Grčka turiste poziva novom kampanjom: Iskustvo koje mijenja život!

Grčka nacionalna turistička organizacija u četvrtak je u Ateni predstavila novu promotivnu kampanju. Naziv joj je "Grčka. Iskustvo koje mijenja život”, a u spotu se prate iskustva i doživljaji turistkinje koja u Grčkoj skače litice i roni u kristalno čistom moru, pere domaće rajčice, s mještanima na lokalnoj fešti pleše slavni sirtaki, vozi se na traktoru... Na kraju spota od 56 sekundi zadovoljno poručuje: "Dolazak u Grčku zapravo nije odmor... To je puno više! … To je iskustvo koje mijenja život!" Nova grčka kampanja za ljeto 2023. želi potencijalnim gostima, kojih je u zadnjoj pretpandemijskoj godini u toj zemlji bilo više od 34 milijuna, prikazati lice Grčke s netaknutom prirodom, jednostavnom svakodnevicom i autentičnosti te zemlje. Kampanja će biti predstavljena u međunarodnim medijima na odabranim inozemnim tržištima.

Ne spavaju ni drugi mediteranski konkurenti, a Hrvatska je, recimo, usred izbora autorskog tima koji će osmisliti novi slogan i kompletan vizualni identitet našeg turizma. Turistički kotač se nikad ne zaustavlja, niti nadmetanje među turističkim suparnicima ipak prestaje. Pri tom, kad je u pitanju odmor, mnogi pronalaze puno sličnosti baš između hrvatske i grčke turističke ponude. U tom kontekstu zanimljivo je čuti i razmišljanje jednog čitatelja, koji je ostavio poduži komentar ispod našeg teksta iz ožujka o poskupljenjima na našem moru, baš vezano uz domaći i grčki turizam.

"Cijene turističkih usluga kod nas su podivljale. Nije problem u onome koji traži određenu cijenu za svoju robu ili uslugu već u onome koji to plaća. Dok netko plaća, to je ok. Osobno, ako isključimo dvije godine korone, godinama ne ljetujem u Hrvatskoj. Preskupo je za ono što se nudi. Odlazio sam i u Italiju, Francusku, ali moj izbor je Grčka, automobilom i tamošnji kampovi. Sve skupa nekako ima retro štih, puno je više domaćinski, nekako ljudskije, a i more toplije, što je meni dosta važno. Kampovi su ok, cijene korektne. Nikakvo ludilo i kerefeke, ali imaš sve što ti treba. S tim da ni hladovina nije upitna. Grci cijene u kampovima nisu dizali ni lani nakon korone. Ostalo, da. Ručak ili večera za dvoje, uz piće, mogli su se dobiti za oko 30 eura, što je dvadesetak posto više nego prije korone. Kod nas, dok ima gostiju koji su to spremni platiti, cijene će i dalje rasti, ali nastupit će i otrežnjenje turista. To su, uostalom, zakonitosti tržišta na koje se svi pozivaju", zaključuje naš čitatelj.

