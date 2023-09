Peđa Grbin o svojim premijerskim ambicijama: 'Reći ću vam na temelju čega ću uspjeti'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u emisiji Politički intervju tjedna Večernji TV-a. Uvodno je s novinarkom Petrom Maretić Žonjom razgovarao o kampanji za parlamentarne izbore koja se zahuktava iako sam datum održavanja još uvijek nije poznat. Na pitanje hoće li ovo biti najžešća kampanja do sada, kazao je: "Nisam pobornik teze da su neki izbori povjesniji od onih koji su bili prije, niti da će ova ili neka druga kampanja biti krvava. Vidjeli smo mi u Hrvatskoj svega i svačega. Ali da ćemo morati govoriti o nekim teškim stvarima koje se događaju u Hrvatskoj, hoćemo. Mislim da je specifično da imamo Vladu koja je do te mjere ogrezla u korupciju kako nije viđeno od Sanaderovih vremena, a ima i mišljenja da čak ni u Sanaderovo vrijeme".

Uspoređujući Andreja Plenkovića i Ivu Sanadera, Grbin kaže kako neki smatraju da je u Sanaderovo vrijeme lopovluk bio kontroliran, dok sada svatko može raditi što hoće, što je ispalo puno gore. "To prepuštam svakome da sam ocijeni, ali činjenica je da je Hrvatska u aferama do grla i da se zbog toga mi kao društvo jako teško možemo koncentrirati na ono što bi trebalo u svakoj izbornoj kampanji biti bitno, a to je kakvu Hrvatsku želimo", ističe.

Sandra Benčić nazvala je Plenkovića "mecenom političke korupcije", a Grbin to komentira: "Ja se s time mogu složiti. Mecena je pokrovitelj. Pokrovitelj ne mora nužno sam uzimati, ali ako ne krade, onda ga boli briga što svi oko njega kradu".

Grbin smatra legitimnim prije parlamentarnih izbora reći građanima koja će osoba biti premijer u slučaju sastavljanja Vlade. "Mislim da je to od nas fer i mislim da je to pošteno reći biračima. Na temelju čega mislim da ću uspjeti? SDP je stranka koja u ovom trenutku jedina nudi konkretne stvari građanima, a drugi nas kopiraju. HDZ, ironično, nakon sedam godina nema snage sam nešto smisliti pa onda kopira stvari kao uredbu o vrtićima", kaže.

Komentirajući rejting, ističe: "Idemo u izbore da građane uvjerimo da su one stvari koje mi želimo za Hrvatsku ispravne. Zato predstavljamo programe, zato radimo na tome, zato sa stručnim kolegicama i kolegama svakoga dana satima razgovaram o tome što je najbolje za Hrvatsku".

Pojasnio je zbog čega smatra da će biti idući premijer. "Na temelju onoga što ćemo ponuditi i onoga što smo ponudili hrvatskim građanima. U fokus želimo staviti ljude i njihove stvarne probleme", rekao je.

"Pozvat ću se na primjer iz Njemačke gdje su Zeleni imali svoju kandidatkinju. Nakon izbora podržali su SPD koji je ostvari bolji rezultat", tvrdi te na pitanje smatra li da premijer treba biti iz one stranke koja osvoji najviše mandata odgovara: "Nećemo valjda ponavljati Tima Oreškovića. Na ovim izborima pred građane idemo otvoreno i pošteno. Nudimo, prezentiramo i predstavljamo i oni će o tome odlučiti. Prevare birača biti neće".

Pojasnio je ideju besplatnih vrtića te kazao kako bi u prvom koraku osigurali da oni budu besplatni za svu djecu koja ih danas pohađaju. S dodatnim novcem gradili bi nove dječje vrtiće, obnavljali postojeće te podizali plaće zaposlenika. "To je moguće napraviti sa samo 1% državnog proračuna. Vlada je vidjela da je to tema pa je zbrda-zdola nešto skombinirala", ističe.

Vrtići, kaže, nisu tema samo u Hrvatskoj. "To je bitno u ovo vrijeme poskupljenja. Društvo koje štedi na djeci i na obrazovanju ne može imati budućnost. Mi smo to u SDP-u prepoznali", navodi Grbin.

Što se tiče kontroverzne kampanje na društvenim mrežama koja spominje štrik oko vrata, tvrdi: "Iz jedne udruge koja se bavi pitanjem suicida su objašnjavali da je jedan od razloga za veliki broj suicida među starijom populacijom činjenica da su materijalni i financijski uvjeti u kojima žive grozni. Ovo što smo napisali je svjedočanstvo jedne osobe koja kroz to prolazi. Ona nije jedina. Mi to želimo promijeniti. Ne želimo da itko o tom štriku razmišlja".

Pojašnjava da to žele napraviti promjenom načina usklađenja i kroz uvođenje trajnog dodatka. Na pitanje hoće li se odreći te kampanje, tvrdi kako bi to značilo "zabiti glavu u pijesak pred realnošću".

Osvrnuo se i na smjenu Borisa Abramovića, direktora HROTE. "Nisam pobornik teorije slučajnosti. Smijenjena je osoba koja je upozoravala na problem. Evidentno da je problem postojao i koštao je najmanje 10 milijuna eura. Da neki kolege iz politike, neki kolege iz medija, ali i taj gospodin Abramović nisu u jednom trenutku upozorili, ja se pitam ne bi li se takve licitacije i aukcije nastavile i danas. Taj čovjek je vjerojatno uštedio milijune HEP-u i hrvatskim građanima koji daju novac u proračun. Posljedica toga je da je kažnjen onaj koji je ukazao na problem, a oni koju su u tome sudjelovali ili barem okrenuli glavu - Filipović, Barbarić, Plenković - oni i dalje stoje na svojim pozicijama", istaknuo je Grbin pa dodao: "To je modus operandi HDZ-a".

"USKOK bi sada trebao imati jako puno posla, a obezglavljen je i nitko se ne želi javiti da bude na čelu. To je poraz navodne antikorupcijske politike HDZ-a. To je poraz glavne državne odvjetnice za koju smo tražili razrješenje", komentirao je pa najavio da će Zlata Hrvoj Šipek sljedeći tjedan doći u Sabor. "Morat će objasniti što se događa s USKOK-om i borbom protiv korupcije".

Ministar Gordan Grlić Radman također će morati doći u Sabor zbog propusta u ispunjavanju imovinske kartice. Uspoređujući njegovu situaciju sa slučajem Sandre Benčić koja isto neke podatke nije upisala, kaže: "Znaka jednakosti nema. Nije isto ukradeš li nešto što vrijedi sto kuna ili nešto što vrijedi 2 milijuna eura. Zakon to ne tretira isto. Kazna nije ista. Ni Povjerenstvo u ovom slučaju ne bi trebalo tretirati isto".

"Pitanje Grlića Radmana toliko izlazi iz okvira onoga što bi u demokratskom društvu trebalo biti prihvatljivo da je meni nejasno da Plenković i Grlić Radman nisu u stanju reći čak niti jedno jednostavno 'žao mi je' građanima. Oni to nisu u stanju, ne mogu to prebaciti preko svojih usta. Majstor čak dođe i kaže da je on najveća žrtva", nastavio je.

Zaključno se osvrnuo na potencijalne koalicijske partnere. "U ovom trenutku to nije prioritet, ne bi bio prvi put da SDP izađe samostalno", tvrdi, a kao jedinu konkurenciju navodi Andreja Plenkovića. "Jedini cilj je promjena u Hrvatskoj. Mi u SDP-u to možemo ostvariti, dobrodošli su oni koji nas žele podržati", ustvrdio je.