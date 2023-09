Vučemilović o afričkoj svinjskoj kugi: 'To je udar na našu tradiciju, na naš način života'

Europski kongres obitelji prošloga je vikenda u Dubrovniku okupio niz prominentnih konzervativaca iz Europske unije i SAD-a. Organizator su bili Hrvatski suverenisti, a njihova zastupnica Vesna Vučemilović otkrila je detalje za Večernji TV.

"Okupili su se uistinu eminentni stručnjaci. Pokrili smo cijeli niz tema u sedam panela. Sjajni govornici, organizacija uistinu odlična. Krenuli smo s time što se događa u kulturološkom okružju, što se nameće obitelji i svi smo složni da mi, kao konzervativci, zastupamo slobodu. Slobodu mišljenja, izražavanja, načina života, ali s druge strane ne možemo dozvoliti da se nama, i poglavito djeci, nameću nekakve nove, takozvane progresivne, lijeve ideologije s kojima se mi ne slažemo. Sloboda nije da jedan može raditi što hoće, a drugi to treba samo prihvaćati. Ako imaju drugi slobodu i mi je zahtijevamo", kazala je uvodno. Kako dodaje, bavili su se i utjecajem društvenih mreža, razvoja tehnologije, poslovnog okruženja, obiteljskih biznisa, ekonomije općenito...

Cjelodnevna škola

"Veseli nas činjenica da je konzervativni pokret poprilično ojačao zadnjih godina jer su ideologije same sebe dovele pomalo do apsurda. Čak i djeci postaju smiješne. Ja kao majka dvoje djece koji pohađaju školu vidim neke njihove reakcije na određene stvari i mislim da svako pretjerivanje, a toga uistinu ima, dovodi do toga da je to djeci smiješno i neprihvatljivo", kazala je Vučemilović pa se osvrnula na uvođenje cjelodnevne škole.

"Meni se čini da je to još jedna reforma radi reforme. Ja moram pohvaliti naše Ministarstvo u jednom segmentu. Poslušali su Odbor, mi smo imali dvije tematske sjednice na temu mentalnog zdravlja gdje smo inzistirali da online nastava bude izuzetak, a ne pravilo. Ministarstvo nas je poslušalo. Također, dozvoli su zapošljavanje psihologa u školama", kaže.

"To su vrlo ozbiljni eksperimenti nad našom djecom koji su ipak trebali biti malo bolje pripremljeni. Imali smo produženi boravak, djeca su imala mogućnost biti dulje u školi. Ne sviđa mi se što je to u nekim školama obavezno, trebala bi biti opcija. Nisu sva djeca jednaka, neka pohađaju i glazbenu školu, neka sportske aktivnosti... Postavlja se pitanje kada će se djeca baviti tim aktivnostima i biti sa svojom obitelji. Već sada, nakon tri tjedna, vidi se da taj koncept lagano puca po šavovima. Po nekim informacijama koje dobivam s terena, dosta nastavnika odlazi na bolovanje, ne mogu to izdržati, nisu pripremljeni", navela je.

"Bojim se da sve reforme radi reforme, koje nisu dovoljno pripremljene, u koje se ulazi tek toliko da se kaže da se nešto radi, nisu dobre i vrijeme će pokazati. Kao što je vrijeme pokazalo za reformu Blaženke Divjak da to nije bila reforma i da to nije nikakva škola za život kako su je prezentirali", dodaje.

Obiteljsko nasilje

Vučemilović je komentirala i uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela. "Najlakše je kada nisi zadovoljan nekom situacijom mijenjati zakon. Nitko se ne pita što se događa s primjenom svih tih zakonskih rješenja. Je li netko od nas mogao svog bračnog druga ozlijediti, ubiti do sada bez kazne? Nije", ističe.

"Naš premijer Andrej Plenković kaže njemu će u izradi zakonskih rješenja biti partneri udruge, odnosno, koliko smo vidjeli, gospođa Jelena Veljača. Ja moram postaviti pitanje: Gdje je nestala struka? Koje su stručne kompetencije gospođe Veljače, uz dužno poštovanje prema njoj, da u tako ozbiljnim stvarima bude glavni partner našoj Vladi koja se očigledno samo želi umiliti nekome s time. Kome? Ne znam. Premalo je struke, previše aktivizma u izuzetno važnim zakonskim rješenjima", rekla je. Također, ističe važnost primjene dosadašnjih zakona.

"Kažem da postoje zakonska rješenja, ali treba ih sustavno primjenjivati. Smatram da ne leži problem u zakonima, nego u sudskoj praksi koja je takva kakva je", napominje te nastavlja: "Mislim da su na pogrešnoj adresi. Mislim da svi aktivisti i nevladine udruge, umjesto što hodočaste kod Andreja Plenkovića, u Vladu ili Sabor, trebaju hodočastiti kod gospodina Dobronića i trebaju se baviti sudovima. Trebaju tražiti ujednačenu sudsku praksu".

Afrička svinjska kuga

Vučemilović je u Dubrovniku bila moderatorica panela koji je govorio o obiteljskom poduzetništvu. "Svi smo se složili da su to tvrtke koje razmišljaju na duge staze, ne vode se samo primarno profitom, nego time što će dati zajednici, zaposlenike gledaju kao svoju obitelj...", rekla je te se nadovezala na afričku svinjsku kugu u Slavoniji. Nju je, naime, nazvala direktnim udarom na obiteljska gospodarstva.

"Mi se zaklinjemo otkad smo ušli u Europsku uniju da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva temelj naše poljoprivredne proizvodnje. Vidimo da su sada prvi na udaru. To je udar na našu tradiciju, na naš način života", ističe. Mjere su, dodaje, neizbježne, ali pitanje je kako se provode.

"Činjenica je da nemamo dovoljno veterinarskih inspektora niti ljudi na terenu. Uzimati administrativne granice, a ne perimetar oko mjesta gdje se pojavila zaraza, nije pametno. Oni su uzeli županije što nema apsolutno nikakvog smisla. Da ne govorim o divljim svinjama koje slobodno šeću, nema odstrela", rekla je.

"Nema te naknade koja će tim ljudima omogućiti da se nakon godinu dana ponovno počnu baviti svinjogojstvom. Da ne govorim o tome da se uništava genetski materijal", kazala je Vučemilović te dodala: "Očigledno to nije samo nesposobnost, nego je to sustavna politika gdje mi, ako nismo suvereni u proizvodnji hrane, ovisimo o drugima i sve to završi s visokim cijenama u trgovačkim lancima. Nama netko drugi diktira te cijene".