Grbin o aferi 'odvojen život': Novac ću vratiti, uplatit ću ga u dobrotvorne svrhe

U ovotjednoj emisiji Nedjeljom u 2 gost je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Podsjetimo, ovih je dana otkriveno da predsjednik SDP-a godinama živi u Zagrebu s obitelji u državnom stanu, a uzimao je naknadu za odvojen život. Na pitanje je li ga uzdrmala afera "odvojen život", Grbin odgovara: - Naravno da nije ugodno i lagao bih kad bih rekao da je bilo ugodno čitati sve te napise i odgovarati na sva ta pitanja. Ali ja sam javna osoba i od odgovora na ta pitanja nema pravo pobjeći -.

Komentirao je i ocjene nekih svojih kolega da nakon ovoga više ne može biti premijer.

- Naknadu o kojoj govorimo u ovom trenutku prima nešto više od 80 zastupnika. Isplaćuje ju Sabor na temelju zakona i saborske odluke, ona nije nezakonita, nije nedopuštena. Inače, ja sam se te naknade sam odrekao prije nego što se o svemu tome počelo pričati. Ali svjestan sam kako to izgleda i da u ovom trenutku kao političar, ali i kao čovjek, moram napraviti dvije stvari. Jedna je - inzistirati na tome da se ovo pitanje uredi i da oko ovoga više ne bude nikakvih dvojbi, nedoumica ili ovakvih emisija za bilo koga drugoga. To je moja obveza kao političara. SDP je inače ukidao povlaštene mirovine, SDP je ukidao i parkinge koji su bili u garaži u Tuškancu itd. SDP se borio protiv tih povlastica. SDP će to činiti i ubuduće i zato smo već ovaj tjedan pokrenuli inicijativu da se to promijeni, svede u nekakve realne okvire i da se to pitanje uredi. Međutim postoji nešto drugo što moram učiniti kao čovjek, a to je vratiti ovaj novac. I taj novac neću vratiti u proračun, nego ću ga uplatiti u dobrotvorne svrhe, zato što nije primljen nezakonito - rekao je.

Vratit će, rekao je, oko 50 tisuća kuna, a još uvijek odlučuje kojoj će instituciji taj novac donirati. Na pitanje zašto je tek sada shvatio da "nije fer" da taj novac zadrži, odnosno da prima naknadu za odvojeni život - a živi s obitelji u Zagrebu, kaže kako je sam tražio da mu se ona prestane isplaćivati.

- Nije fer da ju zadržim. Je li to bila greška? Reći ću - da, bila je greška, i nisam ju trebao primati. Sada je to potrebno ispraviti - dodao je.

- Ja imam prebivalište u Puli, a dužnost saborskog zastupnika obavljam u Zagrebu. I moj je život između ta dva grada. U ovom trenutku je težište mog života u Zagrebu I zato sam smatrao, kad je to postalo definitivno da će to tako biti na određeno vrijeme, a to određeno vrijeme je mandat na kojeg se biram, mandat kojega mi povjeravaju građani, u tom trenutku sam zatražio da mi se ta naknada ukine - pojasnio je među ostalim.

