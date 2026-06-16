Razotkrivena prevara u Osijeku: Na 'lubenicomatima' sigurno nisu lubenice iz Hrvatske

Na nekoliko lokacija u Osijeku pojavili su se samoposlužni štandovi s lubenicama koji su odmah izazvali sumnju kod građana. Prvi dan kada su se pojavili, cijena jedne lubenice iznosila je 20 eura (sada je 10 eura), a onaj tko je postavio štandove, koje su Osječani odmah prozvali ''lubenicomati'', tvrdi da je riječ o lubenicama iz Hrvatske. Na ''lubenicomatu'' čak je navedeno i ime navodnog proizvođača iz Metkovića te matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIPG). Međutim, provjerom u sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralnom razvoju, taj OPG uopće ne postoji, a još veću sumnju izaziva i to što berba lubenica u dolini Neretve još nije ni počela.

Željko Bjeliš, predsjednik Udruge proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež“ za Agroklub je otkrio kako berba neretvanskih lubenica još nije započela. – Berba će početi za deset do petnaest dana – rekao je Bjeliš te je potvrdio kako osoba i OPG ne postoje.

– Berba neretvanskih lubenica počet će krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, a na tržištu bi se mogle naći za desetak dana. S velikom sigurnošću mogu tvrditi da su ove lubenice uvoz iz Albanije – dodao je.

16.06.2026., Osijek - Osijek je dobio neobicnu novost koja privlaci poglede prolaznika – prvi „lubenicomat“ Photo: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zbog svega će reagirati i osječke gradske službe.

– Redarstvo Grada Osijeka poduzima odgovarajuće radnje. Dotični gospodin nije upisan u registar OPG-ova, što smo provjerili s Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralnom razvoju. "Lubenicomati" su na području Grada Osijeka postavljeni nelegalno i bez odobrenja. Trenutačno prometno-komunalni redar obilazi i evidentira lokacije, nakon toga ćemo dotičnog gospodina prijaviti nadležnoj inspekciji na daljnje postupanje, a "lubenicomati" će biti uklonjeni od trgovačkog društva Unikom – kazao je pak Siniša Lordan, voditelj pododsjeka za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i promet Grada Osijeka.