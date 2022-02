Grbin: Kriminalna organizacija se vratila starim navikama, a Plenkoviću smeta što mu je netko upropastio subotu

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin sazvao je danas konferenciju za medije povodom uhićenja ministra graditeljstva Darka Horvata ispred središnjice stranke na Iblerovom trgu.

Podsjetimo, Horvat je jutros uhićen nakon što su obavljeni izvidi u njegovoj obiteljskoj kući u Donjoj Dubravi zbog navodne povezanosti u slučaju njegove bivše pomoćnice Ane Mandac koja je osumnjičena za zlouporabu u dodjeljivanju potpora poduzetnicima.

Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju u kojoj je kazao kako je ''tajming uhićenja interesantan'' te da će vlada reagirati kada sazna više informacija, a glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek je pozvao da objasni ''žurnost ovog poteza''.

S terena izvještava Antonio Tatar.

- Danas je nakon više od 20 godina uhićen ministar zbog onoga što je napravio kao član vlade. Ali to je onaj ministar koji nije napravio ništa ljudima da im se obnove njihove kuće na Banovini i u Zagrebu, već je to ministar koji je očito nečime zadužio Plenkovića da ga i dalje drži u vladi. Danas je situacija takva da se to mora riješiti. Umjesto toga, imamo diktatorske manire Plenkovića kojem najviše smeta što mu je netko upropastio tjedan. Imamo pokušaj uplitanja DORH-a i pravosuđa u cijelu priču. E, to je skretanje fokusa i to je Plenković danas pokušao napraviti. Sljedeći tjedan će se sazvati sastanak, HDZ će morati dati odgovor pristaje li, a DORH mora dati odgovor na pitanja koja su postavljena - kazao je.

- Kriminalna organizacija se vratila starim navikama, a Plenkoviću smeta što mu je netko upropastio subotu ujutro. To nije demokracija, već ulazak u diktaturu. Građani moraju odlučiti tko će voditi državu, jer država bez radikalnog reda i koraka više ne može napraviti ništa dobro. Čak i da Horvat bude pušten iz pritvora, on može nastaviti obnašati dužnost. Ovo treba završiti čim prije i to je odgovornost jednog čovjeka - Andreja Plenkovića - dodao je.

Kako je kazao, ''bahatost je prevladala nad razumom i čini nemjerljivu štetu građanima''.

- Čime je on zadužio Plenkovića da ga se štiti? Uhićen je, a nije razriješen. Hrvatska gubi daleko više od ugleda, njome se u ovome trenutku ne upravlja, a institucije ne mogu raditi svoj posao. Plenković je morao puzati po Bruxellesu da bi popravio ono što je Horvat zeznuo. Zar je to naša budućnost? Ne, ovo je trenutak da ova priča prestane i da građani odluče u kojem smjeru idemo - smatra Grbin.

- Ako je istina da se ovdje radi o još jednom ministru, bivšem ministru, potpredsjedniku vlade... Što je to? Već sada imamo bivšu ministricu, tajnicu... To je pola vlade koja je u postupku. Situacija se može riješiti samo izborima - kaže.

Najavio je da će se idućeg tjedna sazvati sastanci Odbora za unutarnju politiku te Odbora za pravosuđe.

- Očekujem da se Hrvoj Šipek očituje pred medijima i zastupnicima. S obzirom da je on ministar, mi imamo u srijedu raspravu o njegovom opozivu, ali imamo i situaciju gospodina Ćorića za kojeg su izašli dokumenti da je debelo upleten u to da su danas građanima znatno skuplji računi - kaže.

- Jučer je rečeno da građani mogu biti sretni što je HDZ na vlasti, danas možemo vidjeti kakva je to neizmjerna sreća - sarkastično je kazao Grbin.