Europska 'kuća puna naroda' na račun siromašnijih

Solidarnost. Na tome se temelji Europski pakt o migracijama i azilu koji je u petak stupio na snagu. Sve države članice Europske unije moraju biti solidarne i birati tri načina kako pridonositi – novcem, tehničkom potporom ili fizičkim prihvatom migranata. Na papiru to lijepo zvuči, no valja se prisjetiti kako je prošao tzv. mehanizam premje štanja ili Dublinski sustav, kada su neke države članice odbijale prihvatiti obvezujuće kvote za raspodjelu tražitelja azila. Prema ovom novom dokumentu koji se godinama brusio, svih 27 država članica morat će se pridržavati pravila o graničnim kontrolama, rješavanju zahtjeva za azil i mehanizmu solidarnosti za premještanje tražitelja azila između zemalja.