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Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Europska 'kuća puna naroda' na račun siromašnijih

FILE PHOTO: A Spanish Coast Guard vessel tows a fibreglass boat with migrants onboard to the port of Arguineguin, on the island of Gran Canaria
BORJA SUAREZ/REUTERS
16.06.2026. u 18:55

Neujednačena provedba pravila o azilu trajni je problem u EU, smatraju u HWR-u i misle da će najveća odgovornost biti na članicama na vanjskim granicama EU

Solidarnost. Na tome se temelji Europski pakt o migracijama i azilu koji je u petak stupio na snagu. Sve države članice Europske unije moraju biti solidarne i birati tri načina kako pridonositi – novcem, tehničkom potporom ili fizičkim prihvatom migranata. Na papiru to lijepo zvuči, no valja se prisjetiti kako je prošao tzv. mehanizam premje štanja ili Dublinski sustav, kada su neke države članice odbijale prihvatiti obvezujuće kvote za raspodjelu tražitelja azila. Prema ovom novom dokumentu koji se godinama brusio, svih 27 država članica morat će se pridržavati pravila o graničnim kontrolama, rješavanju zahtjeva za azil i mehanizmu solidarnosti za premještanje tražitelja azila između zemalja.

Ključne riječi
migranti Europa

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