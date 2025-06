Gradonačelnik si povećao plaću s 2100 na 4300 eura neto: 'Ovo je sve usklađenje'

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić izjavio je kako su kritike zbog povećanja njegove plaće "politički pokušaj skretanja fokusa s ključnih problema koje je ostavila bivša vlast", ustvrdivši da mu je plaća usklađena sa zakonom i da je niža nego kod njegove prethodnice. "U kampanji sam govorio da želim grad bez podjela, grad zajedništva, a gosti koji su danas s nama to i potvrđuju", rekao je novi sisački gradonačelnika Domagoj Orlić ususret svečanoj Gradskoj skupštini kojoj nazoče premijer Andrej Plenković i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Orlić je povećao svoju plaću s 2100 na 4300 eura neto, što je objasnio rekavši da je Gradsko vijeće uskladilo koeficijente s novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, kao i s Vladinom odlukom iz srpnja prošle godine. "Da smo išli isplaćivati plaću po starim aktima, to bi bilo nezakonito", kazao je Orlić dodavši kako je njegov novi koeficijent manji od prethodnog – smanjen je s 9,22 na 6,42.

"Ta plaća, kada se izračuna po osnovici iz srpnja i novom koeficijentu, još uvijek je niža od plaće koju je imala bivša gradonačelnica dok je obnašala dužnost gradonačelnice i saborske zastupnice", ustvrdio je, odbacivši napise da mu je plaća viša od one gradonačelnika Zagreba, Splita ili Osijeka.

"Mislim da je loša poruka što se bivša gradska vlast rijetko držala zakona. Ne samo kod obračuna plaće, nego i kod drugih djelatnosti. Mislim da je to trebalo biti usklađeno kada su to učinili svi gradovi i županije. Dakle, u srpnju i kolovozu prošle godine", naveo je te dodao: "Ovo je sve usklađenje sa zakonom. Ponavljam, još prošle godine to su učinili svi drugi gradovi. Bivša gradonačelnica to nije učinila tada jer je u Saboru primala puno veću plaću." Na pitanje kolika mu je neto plaća, odgovorio je: "To je otprilike po ovom izračunu, ne znam, oko 4200-4300 eura."

Također je rekao kako njegova zamjenica radi volonterski te ne prima naknadu iz gradskog proračuna. Istaknuo je kako je Grad Sisak dobio negativno mišljenje Državnog ureda za reviziju za vrijeme bivše vlasti te da u proračunu nedostaje 4,3 milijuna eura iz predfinanciranja obnove objekata javne namjene, poput kuće Striegl i Starog grada. "Radovi su daleko od gotovih, a novca više nema. Također, moramo do kraja lipnja vratiti 5,6 milijuna eura kratkoročnog zaduženja koje nije prošlo Gradsko vijeće", rekao je Orlić dodavši da je državna inspekcija naložila uklanjanje treće faze Ledene dvorane, koja je izgrađena bez građevinske dozvole.

"Ovo s plaćom je skretanje pažnje. Puno je važnije što su revizori utvrdili i u kakvom je stanju gradska blagajna", naglasio je i dodao da vjeruje kako će nadležne institucije odraditi svoj posao. Orlić je otkazao i koncert Bajage, koji se trebao održati na Dan grada Siska jer, kako je rekao, "nema novaca".