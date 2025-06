SDP: Gradonačelnik Siska povećao si plaću za 100 posto; HDZ odgovara: Obmanjujete javnost

Gradska organizacija SDP-a u Sisku prozvala je novoizabranog gradonačelnika Domagoja Orlića (HDZ) da je već na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća odlučio povećati svoju plaću za gotovo 100 posto, točnije na 7.650,99 eura. Taj potez dolazi u trenutku kada se, kako tvrde, gradski proračun nalazi u ozbiljnim problemima zbog kojih se otkazuju planirani kulturni programi. Iako se navodi da je riječ o bruto iznosu, prema procjenama neto plaća iznosi najmanje 4876 eura. Iz SDP-a su poručili da Orlić nije čekao s pokazivanjem prioriteta.

U priopćenju se podsjeća kako je gradonačelnik tek nedavno govorio o mogućem financijskom kolapsu gradske uprave, pri čemu je navodno zaposlenicima sugerirao da bi moglo doći do kašnjenja isplata. Tijekom nedavne konferencije za novinare izjavio je da je koncert Bajage otkazan jer Grad nema novca ni za plaće zaposlenika. "Čovjek koji je još jučer zastrašivao zaposlenike pričama o financijskom kolapsu grada i upozoravao da možda neće biti plaća, danas je sam sebi potpisao dvostruko povećanje", stoji u priopćenju koje je SDP objavio u utorak, prenosi Index.hr. Posebno naglašavaju kako je odluka o povećanju gradonačelnikove plaće vremenski koincidirala s otkazivanjem koncerta koji je, kako navode, koštao približno koliko i dvije nove gradonačelnikove plaće. "Koncert se ukida, a plaća se – poduplava."

SDP kritizira i činjenicu da je zamjenici gradonačelnika Sanji Mioković povećana naknada iako je formalno registrirana kao volonterka. "Taj 'volonterski rad' od danas dolazi uz naknadu koja odgovara bivšoj dogradonačelničkoj plaći", stoji u priopćenju. Također ističu da je Mioković zaposlena kao pročelnica u Županiji, što znači da je istovremeno plaćena iz dvaju različitih proračuna lokalne samouprave. "Orlić, koji je prošlog tjedna zastrašivao zaposlenike pričama o 'kolapsu' i 'upitnim isplatama', sada pokazuje da mu ni istina, ni zaposlenici, ni stabilnost Grada nisu prioritet. Važna mu je samo njegova plaća", poručuju iz SDP-a.

Kritike su upućene i zbog objave na društvenim mrežama u kojoj se Orlić pohvalio punjenjem jezerca u bivšoj Željezari. "Istina, pustio je vodu u jezerce koje je obnovila bivša vlast. Ali čekaj, to građane treba koštati 7.650,99 eura?" Na kraju, iz SDP-a zaključuju da Orlić već u prvim danima mandata pokazuje predvidljiv obrazac ponašanja: "Kad nemaš rješenje, stvori problem. Kad nemaš viziju, plaši. A kad dođeš na vlast, prvo si poduplaj plaću."

Naime, sisački HDZ je reagirao na objave o udvostručenju plaće gradonačelnika Domagoja Orlića na prvoj sjednici Gradskog vijeća. Iz HDZ-a potvrđuju da nova bruto plaća gradonačelnika iznosi 7.650,99 eura, ali tvrde da je "plaća bivše gradonačelnice bila veća". No, podaci iz imovinske kartice Kristine Ikić Baniček upućuju na to da je ona grad vodila volonterski, a plaću je primala kao saborska zastupnica – koja nije bila veća od one koju si je sada odredio Orlić, prenosi Index.hr. Gradsko vijeće Siska donijelo je Odluku o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa na način da se usklađuje s Odlukom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima" stoji u priopćenju HDZ-a.

Dodaju kako je bivša gradonačelnica imala koeficijent 9.22, iako zakon propisuje da on ne smije prelaziti 6.42, te da je sada koeficijent smanjen na zakonski propisanu razinu. Također spominju i bivšeg zamjenika Marka Kričku, koji je, kažu, imao koeficijent 7.83. "Pročelnica nadležna za financije izvijestila je gradonačelnika da je i bivšoj gradonačelnici predlagala isto, no da nije bilo volje za time jer si je bivša gradonačelnica izabrala saborsku plaću koja je bila veća od one u gradu", navodi HDZ.

U nastavku tvrde da je Orlićeva sadašnja plaća, i u bruto i u neto iznosu, manja od one koju je imala bivša gradonačelnica kada je istovremeno obnašala dvije funkcije. "Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić prema novoj odluci imat će nižu plaću i u bruto i u neto iznosu od bivše gradonačelnice Kristine Ikić Baniček dok je obavljala dužnost gradonačelnice i saborske zastupnice." HDZ je kritizirao i SDP, nazivajući njihove izjave pokušajem skretanja pozornosti s afera iz prošle gradske uprave: "Priopćenje koje je uputio Gradski SDP koji je 12 godina vodio Sisak i kojem su građani Siska rekli dosta i izglasali nepovjerenje, ponovo obmanjuje javnost."

