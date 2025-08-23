Naši Portali
KOMENTIRAO INCIDENT

Gradonačelnik Benkovca: 'Ako se o radi o tome što sam čuo, otvoreno kažem da ih nećemo više financirati'

Ervenik: Gradonačelnik Grada Benkovca Tomislav Bulić
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 17:41

Pozvao je organizatore festivala Nosi se da obiđu stratišta. "Nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati" kazao je Tomislav Bulić

O incidentu u Benkovcu oglasio se i tamošnji gradonačelnik Tomislav Bulić koji kaže da još nije upoznat sa svim detaljima, i ne bi 'izlijetao s ranim osudama', ali kaže da ako je istina to što se govori da promoviraju na festivalu i vrijeđaju osjećaje, onda mu tu nije ni mjesto. - Nisam za zabrane, ali nisam za to da se ponižavaju branitelji. I ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac, borili su se s nama za slobodu i Srbi i sve nacionalne manjine. Ali, da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje - ne podržavam. Pozivam organizatore da obiđu stratišta, nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati - govori Bulić, javlja Dalmatinski portal. 

Tvrdi da takav stav treba razlikovati od cenzure. - Ako se o radi o tome što sam čuo da promoviraju, otvoreno kažem da ih nećemo više financirati. Ovdje da se promovira neko bratstvo i jedinstvo, nakon tragedije koju smo proživjeli? Da stvaramo opet takvu novu povijest i iste probleme? Pa tko je tu lud? - iznosio je. Rekao je i da nitko normalan ne podržava rat. - Ali, ako ga psuju napominje da se treba razlikovati obrambeni koji je vodila Hrvatska i osvajački. Je li isti rat koji vode Rusi i Ukrajinci? Borio sam i ne mrzim nikoga, ali daleko im kuća od moje - završio je.
Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se
Tomislav Bulić benkovac

