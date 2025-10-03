Građani u ovoj zemlji počeli uređivati skloništa za slučaj rata: 'Željeli smo osigurati barem osnovni osjećaj sigurnosti'

Litva je pozvala svoje građane da pripremaju skloništa za slučaj bombardiranja zbog sve većih strahova od mogućeg sukoba s Rusijom. Smještena između Bjelorusije, saveznice ruskog predsjednika Vladimira Putina, i ruskog eksklave Kalinjingrad, Litva već više od godinu dana upozorava na potrebu za pripremom. Prema podacima vlade, u zemlji postoji 6.453 skloništa koja mogu primiti oko 1,5 milijuna ljudi, što pokriva približno 54% stanovništva. Nedavni preleti dronova probudili su strahove od mogućeg ruskog napada, potaknuvši ovu zemlju na hitnu izgradnju i modernizaciju skloništa u slučaju bombardiranja. Dok neke zajednice već poduzimaju korake, druge još uvijek zaostaju. U glavnom gradu Vilniusu, stanovnici jedne stambene zgrade pretvorili su podrum u potencijalni bunker. "Željeli smo osigurati barem osnovni osjećaj sigurnosti", rekao je Vidas Magnavicius, voditelj udruge stanara, za agenciju AFP. Poduzeli su korake za čišćenje prostora, ugradnju sanitarija i nadogradnju električnih instalacija, uloživši nekoliko tisuća eura. "Želimo završiti ovaj projekt i pronaći mir", dodao je Magnavicius, naglašavajući da i druge zajednice slijede njihov primjer. Litva osjetljiva je na sukob u susjednoj Ukrajini, koji je eskalirao 2022. godine. Incident s dva drona tipa Gerbera, koji su u srpnju ušli iz Bjelorusije, dodatno je pojačao uzbunu. Iako nije bilo ozlijeđenih, događaj je potaknuo vlasti na akciju, piše France24.

Naime, više od polovice općina suočava se s nedostatkom skloništa, a kritičari upozoravaju da mnoga postoje samo 'na papiru' i nisu spremna za krizne situacije. "Dok nema dronova iznad glava, interes je slab", rekao je Donatas Gurevicius, predstavnik litavske vatrogasne i spasilačke službe, ukazujući na apatiju u nekim zajednicama. Vlasti u Vilniusu planiraju modernizirati 32 skloništa, koja bi morala biti spremna unutar 12 sati od izvanrednog događaja. Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je program civilne zaštite, osiguravajući desetke milijuna eura za obnovu bunkera. Također, nove stambene i javne zgrade sada moraju uključivati skloništa, inspirirane modelima zemalja poput Finske i Švicarske.

Litavske vlasti nastoje uravnotežiti pripreme za rat s potrebom da se izbjegne panika ili polarizacija društva. "Moramo pronaći način da razgovaramo o ovoj složenoj temi bez izazivanja straha“, objasnio je Gurevicius. U tu svrhu, Ministarstvo unutarnjih poslova ažuriralo je interaktivnu kartu skloništa i točaka za evakuaciju te web stranicu s uputama za preživljavanje prvih 72 sata krize. "Interes za ove resurse značajno raste", rekla je Loreta Naraskeviciene, stručnjakinja spasilačke službe.

Litavski Crveni križ redovito organizira tečajeve o pripremi za ekstremne situacije, uključujući ratne, ekološke i nuklearne prijetnje. "Učimo ljude kako prepoznati opasnosti, gdje se skloniti i kako osigurati zalihe", rekao je volonter Rokas Dvarvytis. "Ako dođe do rata, evakuirat ću se s djecom, ali moj suprug će ostati braniti Litvu", kazala je polaznica tečaja Violeta Baranauskiene.

Vilnius je ove godine odobrio plan evakuacije u slučaju rata, prema kojem bi ranjivi stanovnici napustili grad, dok bi oni sposobni za borbu pružali podršku vojsci. S porastom napetosti, Litva se sve više okreće proaktivnim mjerama, učeći iz iskustava Ukrajine i jačajući svoju otpornost. "Ne možemo ignorirati prijetnje, ali ne smijemo ni širiti paniku", zaključio je Gurevicius. Dok se skloništa grade i zajednice mobiliziraju, Litva se priprema za neizvjesnu budućnost, svjesna svoje strateške uloge na istočnom krilu NATO-a.