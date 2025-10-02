Naši Portali
MAKETA MOĆNE RAKETE?

Širi se navodna snimka iz Lukašenkova kabineta gdje je uočen jedan zabrinjavajući detalj: 'Već je na putu'

Lukašenko
Reuters/Pixsell/Screenshot/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 11:24

Prvo eksperimentalno lansiranje 'Orešnika' navodno se dogodilo 21. studenog 2024. tijekom napada na ukrajinski grad Dnjepar, što ga čini jednim od rijetkih balističkih projektila korištenih u borbenim uvjetima prije službenog raspoređivanja.

Tijekom nedavnog sastanka u Minsku, na stolu bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka navodno se pojavila maketa za koju se pretpostavlja da pokazuje najnoviji ruski balistički raketni sustav 'Orešnik' (RS-26). Fotografija, koja je izazvala pažnju javnosti, prikazuje model mobilnog lansera na kotačima, navodno baziranog na šasiji MZKT-79291 s konfiguracijom 12×12.  Prema izvješćima, 'Orešnik' je balistički projektil srednjeg dometa, dizajniran za djelovanje unutar granica od 5500 kilometara, kako bi bio u skladu s međunarodnim režimima kontrole naoružanja nakon raspada Ugovora o nuklearnim snagama srednjeg dometa Točan domet, brzina i kapaciteti sustava ostaju nepoznati, što potpiruje spekulacije među obrambenim analitičarima. Ruski dužnosnici opisali su sustav kao hipersoničnu platformu sposobnu za nošenje višestrukih bojevih glava (MIRV), piše Defence Blog

Lukašenko je na marginama Globalnog atomskog foruma u Moskvi potvrdio da se 'Orešnik' premješta u Bjelorusiju. "Već je na putu. Sve će biti u redu", tada je izjavio. Ova izjava dolazi nakon njegovog ranijeg obećanja od 1. srpnja 2025., tijekom obilježavanja Dana neovisnosti Bjelorusije, da će sustav biti raspoređen do kraja godine. Raspoređivanje označava značajan korak u produbljivanju vojne suradnje između Moskve i Minska, posebice u kontekstu eskalirajućih napetosti s NATO-om.

Prvo eksperimentalno lansiranje 'Orešnika' navodno se dogodilo 21. studenog 2024. tijekom napada na ukrajinski grad Dnjepar, što ga čini jednim od rijetkih balističkih projektila korištenih u borbenim uvjetima prije službenog raspoređivanja. Ako su izvješća točna, prisutnost sustava u Bjelorusiji mogla bi proširiti doseg ruskih strateških snaga dublje u Europu, uključujući baltičke zemlje i Poljsku, što izaziva zabrinutost među zapadnim analitičarima.  Analitičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao promijeniti sigurnosnu ravnotežu u istočnoj Europi, dodatno komplicirajući odnose s NATO-om. Iako je slika makete izazvala značajan interes, njezina autentičnost nije potvrđena.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Orešnik Bjelorusija

