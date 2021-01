'Grad neće biti crna rupa u kojoj će ljudi u kontejnerima čekati još jednu zimu'

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček poznata je kao političarka bez "dlake na jeziku". Zato ne čudi što je u borbi da se i Siščanima, kao i ostalim stanovnicima potresom pogođenih područja, obnove nekretnine zadnjih dana "zaratila" s HDZ-om i nekim ministrima. Razgovarali smo o trenutnom stanju u gradu, obnovi koja će uslijediti, ali i lokalnim izborima na kojima će se ponovno kandidirati za gradonačelnicu.

Od potresa je prošlo gotovo mjesec dana. Kakvo je trenutačno stanje u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji?

Iza nas su tri najstrašnija tjedna u novijoj povijesti Siska. Iako ne mogu govoriti za područja izvan Siska jer nemam potpuni uvid i ne vidim baš da se stanje na području Petrinje i Gline popravlja, u Sisku smo napravili veliki posao. Već prvoga dana, do večeri smo osigurali privremeni smještaj svima kojima je bio potreban, a topli su obroci, zahvaljujući golemoj količini donacija iz cijele Hrvatske i svijeta te volonterima gradskog Crvenog križa, bili dostupni odmah. Kod nas nije bilo praznog hoda pa da ovisimo o kuharima volonterima izvan Siska. Sutradan smo počeli čistiti grad, i to prometnice za prohodnost te dimnjake i krovove za sigurnost. Tu su ponajprije vatrogasci, kao i radnici gradskih firmi Komunalac i GOS te Sisačkog vodovoda napravili ogroman posao. Kada nam je došla pomoć s kranovima i ljudima za visinske radove, već je bilo lakše. Većina trgovina i banka uredno radi osim onih koje je zapala crvena naljepnica, a među njima su dvije glavne pošte u gradu i RBA. Gradske službe razbacane su po gradu jer gradska vijećnica nije upotrebljiva, ali ljudi mogu doći na Gradsku tržnicu, koja uredno radi praktički od Nove godine i tamo su uredi gdje mogu prijavljivati potrebe za svakom pomoći. Iako još nemam službenu uputu državnog Stožera što raditi s objektima koji su nesigurni jer se oni ne mogu nikako dogovoriti među sobom, ja sam počela postavljati skele u gradu i popravljati štetu, tamo gdje Grad ima neke ovlasti. Ne mogu čekati ljeto i konsolidiranje Stožera za većinu stvari koje treba napraviti.

Koliko je ljudi uopće prijavilo štetu, koliko je objekata neupotrebljivo i koliko još kontejnera nedostaje za vaše stanovnike?

U Sisku je na više od 9.000 objekata prijavljena šteta. Otprilike polovicu brzinski su pregledali statičari, koji samo konstatiraju je li građevina sigurna ili ne te treba li detaljniji pregled, ali pravog popisa štete nema. Oko 500 objekata ili preciznije rečeno adresa proglašeno je nesigurnim, a za još 900 potreban je ili dodatni pregled ili hitna sanacija. Njih više od 3.500 može se sigurno koristiti. Imamo više od 400 zahtjeva za stambenim kontejnerom ili kućicom, a do sada smo iz raznih izvora, najviše iz Turske i Austrije, dobili tek 110 kontejnera i kućica. Ljudi i upravitelji zgradama trebali bi početi raditi elaborate zatečenog stanja, no mnogi se u ovoj neizvjesnosti ne usude jer nitko ne zna tko će što platiti.

Budi li ipak optimizam izjava ministrice EU fondova Nataše Tramišak da bi obnova mogla početi već na ljeto?

Meni je to neprihvatljivo. Tamo gdje je Grad nadležan ja sam s obnovom već počela, u Sisku već možete vidjeti građevinske skele, tako da mi ovo zvuči kao horor-priča. Ne mogu zamisliti da će ljudi sljedeću zimu dočekati u kontejnerima. To nije život, kontejneri su samo za preživljavanje.

VIDEO Video potresa u Sisku: Čuje se rušenje pročelja bolnice, ljudi u autima nisu znali što se događa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Usprotivili ste se odluci Vlade da se Sisak nakon potresa obnavlja po modelu kao i Zagreb. Koji je vaš stav, treba li Vlada baš svima obnoviti kuće 100 posto ili treba uvesti dohodovni i socijalni cenzus?

Ne može se uspoređivati zagrebački model i ono što su namijenili Sisku jer netko u Vladi ili ne razumije ili se pravi da ne razumije da Grad Zagreb i Županija sisačko-moslavačka nisu ista stvar. Za cijelu Sisačko-moslavačku županiju u prijedlogu Zakona stoji da će se financirati 100 posto obnove za sve objekte u kojima su ljudi živjeli, osim za Sisak i Siščane, kojima, ako nisu socijalni slučaj, država plaća 60, Županija bi trebala 20, a oni sami 20 posto. Ne razumijem zašto su Siščani diskriminirani. Povrh toga, dok Zagreb, koji je u isto vrijeme i Županija i Grad po posebnom zakonu, ima proračun od 7 milijardi kuna, SMŽ ima cca. 200 milijuna vlastitih prihoda kada isključimo Opću bolnicu i škole, te se de facto nalazi u bankrotu. Dužni su na sve strane, a rupu u proračunu krpaju tako da prebacuju manjak iz godine u godinu pa je on sve veći i veći, trenutačno iznosi 40 milijuna kuna. Ako je Vlada već uvela dohodovni cenzus, zašto onda to vrijedi samo za Siščane u cijeloj SMŽ? Zašto su stanovnici Siska koji nisu socijala manje vrijedni od onih u Petrinji, Glini ili npr. Martinskoj Vesi i Popovači, koje se nalaze puno dalje od epicentra. Samo je Sisak za ministra Horvata crna rupa na karti Županije u kojoj vrijede druga pravila.

Može li grad Sisak i koliko, obzirom na financijsko stanje, sudjelovati u obnovi?

Prema Zakonu nije predviđeno da Grad Sisak sudjeluje u obnovi nego isključivo Sisačko-moslavačka županija koja to ne može nikako. Sad pričaju da će država dati 20 posto Županiji da ona ispuni svoju obvezu. Ne vidim smisao da država prebacuje sredstva Županiji na račun, a onda Županija isplaćuje ista sredstva na račun Fonda koji će voditi obnovu. Kakvog smisla ima pretakanje 20 posto preko računa Županije, koji mogu ovršiti svi vjerovnici kojima je ona dužna? I to samo za Sisak i nijedan drugi grad ili općinu u SMŽ? O čemu je tu riječ? Grad Sisak za razliku od Županije može sudjelovati u obnovi i već sam rekla, dođe li do toga, Grad će platiti ljudima onih 20 posto s kojima ih Vlada kažnjava, no treba imati na umu da mi ovdje govorimo od milijardama kuna, ne stotinama, ne desecima, ne milijunima, nego milijardama. Grad financijski dobro stoji, imamo vrlo malo kredita i to glavninu u državnom HBOR-u. Mogli bismo sudjelovati u obnovi, za razliku od bankrotirane Županije. Moram još naglasiti da sam gradsku imovinu, za razliku od svih ostalih, osigurala od potresa tako da će i osiguranje pokriti dio štete koja je na njoj nastala, no i dalje ostaje pitanje zašto samo za Sisak vrijede druga pravila.

U HDZ-u su vas prozvali da na potresu skupljate jeftine političke poene zbog skorašnjih lokalnih izbora. Kako to komentirate?

Mislite da je borba za građane Siska, koje Vlada diskriminira bez ikakvog razloga, skupljanje političkih bodova? Ja zastupam interese građana Siska i Grad Sisak pred nepravdom i nepoštenjem i to ću raditi uvijek i svugdje. Smatram to svojom dužnošću i poslom, za koji na kraju krajeva primam plaću od građana, i stvarno me ne zanima što o tome misli autor tog napada na mene Krešo Macan!

Optuženi ste i za to da ne surađujete. Je li između vas i Vlade postojala suradnja s obzirom na situaciju i kako je ona izgledala?

Mene su neki dobri ljudi, koji su sjedili na ad hoc kriznom stožeru u Petrinji od Nove godine do Sv. tri kralja, pitali zašto ne želim doći na Stožer, a meni nije bilo jasno o čemu pričaju. Tvrdili su da ja ne želim doći, a ni ja ni itko drugi u Gradu Sisku i kriznom stožeru Grada, koji je bio u vatrogasnoj postaji, nije imao pojma da to postoji i nismo nijednom bili pozvani ili bili obaviješteni da se to održava. Došla bih i nepozvana da sam znala gdje treba doći i kada. Skrivali su to od mene. Toliko o suradnji... Prvi koji me je pozvao na suradnju bio je ministar Medved i odmah sam otišla nadajući se da ću dobiti upute i odgovore na ključna pitanja. Još uvijek čekam...

Mislite li da je Vlada Sisak stavila u drugu kategoriju jer je u tom gradu na vlasti SDP?

Ne znam zašto HDZ mrzi Sisak i Siščane. Mislim da za to nema opravdanja, posebno ne u ovoj situaciji.

Kako spriječiti to da se neki objekti obnove kao nakon Domovinskog rata, naime u potresu su se srušili, iako se to nije trebalo dogoditi da su rađeni po pravilima struke?

Recept je vrlo jasan. Ako ne želite lošu obnovu, kakvu su nakon rata proveli HDZ-ovi kadrovi, onda ovu novu obnovu nakon potresa ne smiju voditi kadrovi HDZ-a. Meni je taj princip jasan i primjenjiv svugdje, no većina birača u RH očigledno se ne slaže sa mnom. Vidimo kakvo rasulo stvara Krizni stožer koji je HDZ sastavio od svojih kadrova kada je u pitanju borba s epidemijom. Ako izbjegnemo HDZ-ove kadrove poput Žinića, imamo šanse... No kada vidim da su zamislili da obnovu vode stranački vojnici s namjerom da si povećaju šanse kao kandidati za gradonačelnike, nisam baš optimistična.

Je li to za vas ratno profiterstvo i vjerujete li da će krivci ikad biti pronađeni, s obzirom na izjave koje se mogu čuti i od premijera i od ministara?

Vidim da se to pitanje u istupima premijera Plenkovića već relativizira i umanjuje tako da ne vjerujem da će biti išta od toga, a trebalo bi.

I predsjednik države dijeli isti stav. Kako gledate na njegovu izjavu da je to bilo sitno kokošarenje i slažete li se s njime da je u vezi s time vjerojatno nastupila zastara?

Ne slažem se. Bila sam prisutna kada je dao tu izjavu, smatram da je pogriješio što je odgovarao kao pravnik, umjesto da je iznio svoj stav o krivnji odgovornih. I on i ja voljeli bismo da hrvatsko pravosuđe nađe načina da se kriminal u obnovi kazni! Jedno je želja, a drugo realno stanje hrvatskog pravosuđa.

Budući da je on prvi upozorio na činjenicu da su se i neki novoobnovljeni objekti srušili u potresu, iznenađuje li vas njegov stav da od otkrivanja krivaca očito ne treba biti ništa?

I predsjednik i ja želimo da se kazne odgovorni, no hoće li se to ostvariti, to je drugo pitanje.

Mnogo se govorilo o kaosu i nesnalaženju u prvim danima nakon potresa. Kako je to izgledalo po vašem mišljenju, tko je najviše zakazao?

Možda će ovo zvučati čudno i nije mi namjera da branim ikoga tko to nije zaslužio, ali nije zakazao nitko osobno, jer su i Civilna zaštita i Crveni križ došli s voljom i željom da pomognu. Zakazalo je nepostojanje sustava i nepostojanje resursa za pomoć. Došli su praznih ruku i nije se znalo tko je zadužen za što. Na papiru mi možda imamo sustav civilne zaštite, ali u stvarnosti ljudi iz Civilne zaštite nisu raspolagali apsolutno ni s čim. Da nije krenula lavina svih oblika humanitarne pomoći od dobrih ljudi sa svih strana, da nisu došli volonteri HGSS-a, da nisu došli volonteri koji su se penjali po krovovima bez ikakvog alata, bez ikakve zaštite, da nisu došli kuhari, strah me pomisliti kako bi to sve završilo. Ja sam od 12 sati i 21 minutu 29. 12. imala na raspolaganju vatrogasce, gradski Crveni križ i gradske firme. Imala sam neke resurse i imala sam ljude koji su odmah krenuli u akcije spašavanja. Mnogi od njih nisu još znali što im je s obitelji i otišli su na teren bez prigovora.

Izjavili ste da je nakon potresa Sisak i županiju napustilo 1100 ljudi te da je to karta u jednom smjeru. Je li to točan podatak i na temelju čega tvrdite da se ti ljudi, ako su otišli, neće nikada vratiti?

Prema novim informacijama, ta se brojka povećala na više od 2.000 ljudi. Iako su neki imali potrebu demantirati me oko podatka koji smo dobili službeno na Medvedovu Stožeru, sada vidim da župan Žinić barata s dvostruko većom brojkom. Većina ljudi koji su u potresu ostali bez doma smještaj si je našla sama, inače bi još uvijek spavali u autima ili objektima koji su neuporabljivi. Morali su se snaći. Ne vidim da će se oni uskoro imati kamo i čemu vratiti.

Što kažete na izjave sisačkog biskupa Košića da se protiv potresa ne može boriti kao protiv Turaka, komunista ili Srba?

Pokušavam ne komentirati biskupa jer ono što bih mu imala za reći moglo bi uvrijediti vjernike. Biskup Košić ima košmar u glavi u kojoj je komunizam još uvijek živ i stvaran, a ljude dijeli na one koji njega podržavaju, dok su svi ostali neprijatelji. Ne živim u takvom svijetu i ne želim imati ništa s njim.

Jednako sulude izjave mogle su se navodno čuti i na sjednici vodstva HDZ-a. Kako gledate na tvrdnje našeg izvora da se premijer žalio da mediji i oporba pokušavaju umanjiti ulogu Vlade u pomoći Banovini?

Smatram to nesnalaženjem u jednoj jako teškoj i stresnoj situaciji. Nitko od nas nije treniran i pripreman za ovo i svatko se s tim nosi najbolje što može. Ja radim i rješavam probleme ljudi od jutra do mraka, rješavam čovjeka po čovjeka i neću stati dok svi nisu zbrinuti, a premijer se s problemima nosi na svoj način. Vjerujem da je duboko u sebi i on frustriran s nefunkcioniranjem službi na terenu, samo što to ne može javno priznati, pa napada one koji svojim primjerom ukazuju na to.

Kako ste vi i vaša obitelj prošli u svemu?

Među sretnicima smo kojima je dom dobio zelenu naljepnicu. Živimo u zgradi građenoj 1986., dakle dobro je. Mislim da ljude ne treba zamarati time u kakvom je stanju moja obitelj i moj stan u trenutku kada su tisuće ostale bez doma, a neki i bez svojih najmilijih.

Potres je na površinu izbacio i najnoviju aferu vladajućih. Otkriveno je da sisačko-moslavački župan Žinić živi u državnoj kući koju je u imovinsku karticu upisao kao svoju dok paralelno ima četiri vlastite nekretnine. Kako je to moguće?

Opet se vraćamo na pitanje može li drukčije. S obzirom na to tko je nakon rata radio obnovu i raspolagao s nekretninama, nije moglo biti drukčije. Morate shvatiti da i danas ima članova i simpatizera njegove stranke koji će vam bez imalo ironije reći: "Pa što je tu sporno, snašao se, i ja bih na njegovom mjestu!"

U prošlom smo se HDZ-ovu mandatu nagledali afera vezanih za ministarske nekretnine. Mislite li da će ova najnovija, županova, uopće naštetiti HDZ-u?

Mislim da će HDZ-ovi spin-doktori koji su zadnjih dana vrlo aktivni na terenu, osjećam to svakodnevno na svojoj koži, krenuti u peglanje situacije i ne isključujem da će doći do promjene kandidata HDZ-a. Njihovim biračima Žinić ne smeta i HDZ će dobiti svoje glasove kao i uvijek, no oni si sada jedino postavljaju pitanje - koliko je Žinić naljutio ostale birače i koliko će njih biti dovoljno ljutito i bijesno da izađu na izbore Žiniću u inat.

Počele su pripreme za lokalne izbore. Mislite li da vi možete dobiti još jedan mandat u gradu?

Kandidirat ću se i vjerujem da pobjeđujem!

Kako gledate na činjenicu da SDP nema jakog kandidata za Zagreb i da još niste pronašli tko bi mogao biti kandidat ako to neće biti Gordan Maras?

A zašto to ne bi bio Gordan Maras? Izborio se u zagrebačkom SDP-u za tu poziciju teškim višegodišnjim radom, i to na poštenim unutarstranačkim izborima. Najveći Marasov problem je to što ga SDP-ovci stalno dovode u pitanje s ciljem da proguraju nekog svog idealnog kandidata, ali takvog nema. Svi traže nekog manekena koji ima savršeni osmijeh za plakat, a ja ne poznajem većeg radnika i marljivijeg političara od Gordana. Sjećam se dok je kao ministar poduzetništva i obrta želio ukinuti obavezno članstvo u parazitskim institucijama HGK i HOK. Borio se rukama i nogama za poduzetnike. Nije dobio ničiju podršku i sam je jurišao na vjetrenjače jer je znao da je to ispravno. Sada bi svi ukidali članarinu u HGK i HOK, no gdje su bili onda?

Što je s Vukovarom? Željko Sabo de facto je najavio kandidaturu. Vodstvo prijeti raspuštanjem gradske organizacije istakne li Sabu kao kandidata. Koji je vaš stav, može li Sabo biti SDP-ov kandidat za prvog čovjeka Vukovara?

Budući da su i mene, nakon što sam postala predsjednica SDP-a Siska 2011., pokušali maknuti s izbornog listića i zamijeniti me nekim doktorom koji čak nije bio ni član SDP-a, osjetljiva sam na sve pokušaje nametanja bilo kakvih „rješenja" s vrha lokalnoj organizaciji. Ali nije mi prihvatljiv način na koji je vukovarski SDP, pod vodstvom Sabe, pokušao varati na unutarstranačkim izborima. Iako su rezultati poništeni, ostaje veliko pitanje koliko je realan broj članova SDP-a u Vukovaru i koji je njihov stav. To treba razjasniti prije nego što se vukovarskom SDP-u da autonomija da bira svog kandidata.