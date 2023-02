Grad Beč krajem veljače ukida maske u javnom prijevozu i ljekarnama

Kako je danas najavio bečki gradonačelnik Michael Ludwig na konferenciji za medije održanoj poslijepodne u Beču nakon višesatnih konzultacija sa stručnim timom, Grad Beč krajem veljače ukida mjeru obveznog nošenja zaštitne FFP2 maske u javnom prijevozu i ljekarnama. Konačno, prve su reakcije Bečana, koji su se već željni nadisati svježeg zraka. A i turista je u Gradu sve više, kojima maske također idu na živce. Ova mjera zaštite protiv širenja pandemije koronavirusa posebno je dugo na snazi u Gradu Beču, za razliku od drugih austrijskih pokrajina koji već davno ne nose maske.

No, Beč, koji je grad i pokrajina, od početka borbe protiv širenja koronavirusa išao je “svojim, znatno strožim putem”. Jer, kako je uvijek isticao gradonačelnik Ludwig, radi se o dvomilijunskom gradu, u kojem se mora posebno odgovorno pratiti razvoj događaja. A to je Grad Beč sve vrijeme i izuzetno uspješno radio, kako ne bi došlo do sloma zdravstvenog sustava i kolapsa u bolnicama. Gradonačelnik Ludwig se nije dao smetati, nego se je oslanjao na procjene svog medicinsko-znanstvenog tima, bez obzira na kritike sa strane.

13.03.2018., Bec - Panoramski pogled na centar Beca."nPhoto: Borna Filic/PIXSELL Foto: Borna Filic/PIXSELL

To se je moglo čuti i na današnjoj konferenciji, na kojoj je uz najavu ukidanja maski krajem veljače u javnom prijevozu i ljekarnama, donesena odluka da se istovremeno ukida i trenutačno još obvezni PCR test za posjetitelje pri posjeti bolnicama i staračkim domovima, te ograničenje broja posjetitelja od tri osobe dnevno po pacijentu. Ono što i dalje ostaje, kako je Ludwig naglasio, je kontrola otpadnih voda, kako bi se moglo pratiti što se događa s pandemijom koronavirusa.

Uz gradonačelnika Beča Michaela Ludwiga odluku o ukidanju korona mjera donijeli su i njegov zamjenik, dogradonačelnik Christoph Wiederkehr i gradski vijećnik nadležan za zdravstvo Grada Beča Peter Hacker. Nakon danas objavljene odluke, odmah su se oglasili neki kritičari koji tvrde kako nije izabrano dobro vrijeme za ukidanje korona mjera jer broj novozaraženih Covidom-19 ponovno raste, a novi val zaraze se očekuje negdje između sredine veljače i sredine ožujka. Da podsjetimo! Austrijska savezna vlada je nedavno najavila kraj korona mjera za 30. lipanj ove godine, a prestanak obveznog nošenja maski za osoblje i slično u posebno ranjivim područjima kao što su bolnice i starački domovi 30. travnja. Uz poruku ministra zdravstva Johannesa Raucha kako “pandemija odlazi, a koronavirus ostaje” i da ćemo se na koronavirus morati naučiti i s njim dalje živjeti.

>> VIDEO: Izjava Andreja Plenkovića nakon početka suđenja Đuri Čehuliću