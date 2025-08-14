FOTO Satelitske snimke otkrile tajno testiranje: Pogledajte što se događa na poligonu u Rusiji

Rusija pokazuje znakove priprema za testiranje svoje kontroverzne krstareće rakete s nuklearnim pogonom, 9M730 Burevestnik (NATO: SSC-X-9 Skyfall), prema analizama satelitskih snimaka i izvješća zapadnih stručnjaka. Aktivnosti na poligonu Pankovo na arhipelagu Novaja Zemlja u Barentsovom moru uočene su uoči planiranog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci, zakazanog za petak. Satelitski dokazi ukazuju na intenzivne pripreme Jeffrey Lewis, stručnjak s Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji, i Decker Eveleth iz organizacije CNA iz Virginije, neovisno su analizirali satelitske snimke tvrtke Planet Labs snimljene u posljednjih nekoliko tjedana, do 12. kolovoza. Snimke pokazuju značajno povećanje aktivnosti na poligonu Pankovo, uključujući prisutnost dodatnog osoblja, opreme, brodova i zrakoplova povezanih s ranijim testiranjima Burevestnika. "Možemo vidjeti intenzivnu aktivnost na poligonu – velike količine zaliha, kretanje na mjestu lansiranja i prisutnost specijaliziranih zrakoplova za prikupljanje podataka", izjavio je Lewis. Dodao je da bi testiranje moglo biti provedeno već ovog tjedna, što bi moglo baciti sjenu na predstojeći summit. Zapadni sigurnosni izvor, koji je inzistirao na anonimnosti, potvrdio je da su pripreme za testiranje Burevestnika u tijeku. Snimke pokazuju dva zrakoplova opremljena radarskim kupolama na vojnom aerodromu Rogačevo od sredine srpnja, kao i prisutnost pet brodova povezanih s prethodnim testovima. Prema podacima s web stranice VesselFinder.com, šesti brod, teretnjak Teriberka, uputio se prema Novoj Zemlji u utorak, javlja Reuters.

Burevestnik, koji ruski predsjednik Putin naziva „nepobjedivim“ zbog njegovog gotovo neograničenog dometa i nepredvidive putanje, izaziva zabrinutost na Zapadu. Američki dužnosnici prozvali su ga „Letećim Černobilom“ zbog potencijalnih rizika od zračenja tijekom leta. Stručnjaci, uključujući Lewisa i Eveletha, upozoravaju da raketa možda ne pruža značajne strateške prednosti u odnosu na postojeće ruske sustave, a njena pouzdanost je upitna. Od 13 poznatih testova, samo su dva bila djelomično uspješna, prema podacima organizacije Nuclear Threat Initiative. Testiranje dolazi u osjetljivom trenutku. Summit Trump-Putin trebao bi se fokusirati na pitanje Ukrajine i moguće pregovore o kontroli naoružanja, posebice s obzirom na to da sporazum Novi START, koji ograničava strateško nuklearno naoružanje, istječe 5. veljače 2026. Tom Countryman, bivši američki dužnosnik za kontrolu naoružanja, sugerirao je da bi Rusija mogla odgoditi ili ubrzati testiranje iz političkih razloga kako bi poslala signal o svojoj spremnosti za dijalog.

Bijela kuća, Pentagon i CIA odbili su komentirati moguće testiranje, dok je rusko Ministarstvo obrane također ostalo suzdržano. Norveška vojska potvrdila je da Barentsovo more predstavlja ključno područje za ruska raketna testiranja, ali nije željela spekulirati o vrsti streljiva. Rusija je 6. kolovoza izdala obavijest pomorcima (NOTAM) kojom se ograničava pristup području oko Novaje Zemlje od 9. do 12. kolovoza, s dodatnim prozorom za potencijalno lansiranje do 22. kolovoza, prema podacima američke Federalne uprave za zrakoplovstvo. Stručnjaci za kontrolu naoružanja ističu da razvoj Burevestnika dobiva na značaju u kontekstu američkog projekta raketnog štita Zlatna kupola, koji je Trump najavio u siječnju. Međutim, ostaje nejasno može li raketa doista zaobići moderne obrambene sustave ili predstavlja prijetnju koju Rusija već ne posjeduje drugim oružjima. Unatoč potencijalnim političkim signalima, analitičari upozoravaju da bi neuspjeh testa mogao dodatno narušiti reputaciju Burevestnika, dok bi uspjeh mogao eskalirati napetosti između Rusije i Zapada. Kako se summit približava, svjetska javnost pomno prati razvoj situacije na Arktiku i njene implikacije na globalnu sigurnost.